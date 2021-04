Medewerkster supermarkt bedreigd met doorgeladen vuurwapen

De overvaller in de supermarkt | Foto:

De overvaller in de supermarkt | Foto:

De schrik van haar leven krijgt een medewerkster van een Poolse supermarkt als een overvaller zijn vuurwapen een aantal keren dichtbij haar hoofd doorlaat. Zijn dreigement is succesvol want hij gaat er met het kassageld vandoor.

Supermarkt Sloneczko aan de Franselaan in Rotterdam, krijgt op zaterdagavond 13 maart om ongeveer 20.00

uur, bezoek van een man met donkere kleding. Hij loopt direct naar de kassa en bedreigt de medewerkster. Nadat hij het geld van de toonbank heeft gepakt, vlucht hij richting Tjalklaan en verdwijnt vervolgens uit het zicht in de Italiaansestraat.

De overvaller heeft een getinte huidskleur, een tenger postuur en is ongeveer 1 meter 80 lang. Hij draagt in ieder geval een jas met capuchon en een zwart mondkapje. Maar ook al is zijn gezicht gedeeltelijk bedekt, een bekende van de man moet hem, ondanks dat, herkennen.

Bel de politie op 0800-6070. Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.