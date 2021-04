Bovenberg (32) jongste directeur ooit in betaald voetbal: 'Niet verrast dat Excelsior bij mij uitkwam'

Daan Bovenberg beaamt dat het geen gemakkelijk moment is om directeur te worden van Excelsior. De Kralingers zijn afgegleden tot middenmoter in de eerste divisie. "Maar dit is ook het momentum voor een frisse start", zegt de jongste directeur ooit in het betaald voetbal.

Nog geen week nadat Ferry de Haan bekend maakte te vertrekken naar Heerenveen, werd Daan Bovenberg al gepresenteerd als zijn opvolger als algemeen directeur van Excelsior. Na jaren in de jeugd op Woudestein te hebben gespeeld, rondde Bovenberg een studie bedrijfskunde af aan de Erasmus Universiteit en werkte hij als analist voor ING. De afgelopen twee jaar was hij commercieel directeur van Excelsior. Voor hem kwam het niet als een verrassing dat hij door wordt geschoven naar de positie van algemeen directeur.

"Het is een heel normaal selectieproces geweest. Ze kwamen al snel bij mij uit en ik denk dat dit een hele goede en logische stap is voor Excelsior om door te gaan waar we mee bezig zijn.", licht Bovenberg toe. "Ik ben niet verrast door de vraag, al is het misschien ook weer wél bijzonder. Ik merk dat mensen het nieuwswaardig vinden dat ik de jongste directeur ooit ben in het betaald voetbal. Daar ben ik trots op. Maar ook als ik een gewone volger van de club zou zijn, zou ik het mooi vinden als m'n club op deze manier z'n directeur kiest. Ik ga er in elk geval veel tijd en energie in steken om er een succes van te maken."

Geen makkelijk instapmoment

Sportief heeft Excelsior betere tijden gekend. Vorig jaar degradeerden de Kralingers uit de eredivisie en nu staan ze teleurstellend negende in de Keuken Kampioen Divisie. "Dit is geen makkelijk instapmoment", beaamt Bovenberg. "Sportief staan we er niet heel goed voor. Maar de grootste uitdaging zit in de situatie er om heen. We hebben te maken met de grootste crisis in het voetbal die er is. Daar moeten we een goed vervolg aan geven. Maar het is ook het momentum voor een frisse nieuwe start."

Excelsior is momenteel op zoek naar een technisch manager. Voorheen lagen deze taken mede op het bord van de algemeen directeur, maar de club heeft voor een andere organisatie-structuur gekozen. Bovenberg: "Ik zou graag werken met mensen die vanuit een bepaalde visie en zelfstandigheid kwaliteit toevoegen aan de club die we nodig hebben. Wij zijn een club die spelers aan zich zal moeten binden, waarvan mensen zich afvragen hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Een club van ondernemerschap en creativiteit. Ik denk dat wij nog altijd een plek zijn waar talent graag komt, omdat je jezelf hier goed kan ontwikkelen. En vergis je niet, want Excelsior heeft nog altijd voldoende naam."

Geen samenwerking Feyenoord

Jarenlang werkte Excelsior samen met Feyenoord. Zes jaar geleden kwam er een einde aan die samenwerking. Als het aan Bovenberg ligt, zal Excelsior op de korte termijn geen toenadering zoeken richting Feyenoord. "Zou niet weten waarom. Omdat het bij ons sportief niet heel goed gaat? Nee, maar bij Feyenoord ook niet. Als je gaat kijken hoe je een win-win situatie kan creëren, breder dan Feyenoord, is daar niks mis mee. Maar je moet wel als club altijd baas in eigen huis zijn. En zoals het er nu naar uitziet zie ik geen absolute toegevoegde waarde in een samenwerking met Feyenoord", zegt Bovenberg resoluut.

Als voetballer was Bovenberg een rechtsback die regelmatig scoorde met z'n hoofd. Jaren later hoopt hij nog altijd daarmee succesvol te zijn. "M'n kop is altijd m'n kracht geweest. Ik ben kopsterk. Binnen en buiten het veld. Laten we het daar op houden", lacht hij.