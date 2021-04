Auto ramt tankstationshop

De politie tast nog in het duister waarom de bestuurder van een auto de winkel van een Esso-tankstation vlakbij Mijnsheerenland ramt. De bestuurder raakt zwaargewond en is nog niet aanspreekbaar. Vandaar dat er een beroep wordt gedaan op kijkers van Bureau Rijnmond, die meer informatie hebben.

Een Alfa Romeo GT rijdt op donderdag 22 april rond 20.55 uur met hoge snelheid op het Esso tankstation langs snelweg A29 af. De auto komt pas tot stilstand in de winkel. De schade aan auto en winkel is enorm. Voordat de bestuurder kan worden bevrijd, moet de auto eerst uit de winkel worden gesleept. Daarna wordt hij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Twee medewerkers en een klant die tijdens het incident in de winkel zijn, komen met de schrik vrij. Kunt u de politie verder helpen met het onderzoek omdat u iets is opgevallen? Bel dan: 0800-6070. Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.