Rotterdamse raadsleden dienen moties in om 'vaccinatiekloof' te verkleinen

“De mensen zien door de bomen het bos niet meer. Er moet daar waar nodig in een begrijpelijke taal gecommuniceerd worden over vaccineren.” Dat vindt Narsingh Baltwantsing, Rotterdams raadslid van de PvdA. Zijn partij heeft donderdag samen met de ChristenUnie-SGP Rotterdam en GroenLinks Rotterdam een motie ingediend tijdens de raadsvergadering om de vaccinatiekloof te verkleinen.

Informeren over coronavaccinatie staat voor Baltwantsing centraal. “Informatie moet beter binnenkomen bij mensen, zodat zij een betere afweging kunnen maken of ze zich wel of niet willen laten vaccineren. Er wordt heel veel informatie gegeven, elke dag. Maar ook heel veel desinformatie.”

Baltwantsing neemt als voorbeeld de persconferenties van Rutte en De Jonge. “Die gaan in beleidstaal, dat begrijpt niet iedereen. En dan doel ik niet alleen op mensen met een migratieachtergrond. Het gaat erom dat mensen in de kwetsbare wijken vaak niet taalvaardig zijn. Dat heeft niets te maken met een vreemde taal, maar het kan zijn dat de Nederlandse taal soms wat ingewikkeld geformuleerd wordt."

En dus pleit de PvdA'er voor persoonlijker contact. "Wij kunnen er als gemeente voor zorgen dat mensen naast artsen komen te staan. Om individueel contact te maken met mensen en hen goed te informeren over vaccineren."

Vaccinatiebus

Ook Caroline Aafjes-van Aalst van Leefbaar Rotterdam heeft een motie ingediend tijdens de raadsvergadering. Haar partij wil een testbus laten rijden als vaccinatiebus. Of mobiele teams de wijk insturen.

“Als een bus de wijk in gaat is het meer zichtbaar en ook makkelijker voor mensen om zich te laten vaccineren. Er zijn momenteel maar drie grote locaties waar gevaccineerd kan worden. Als je in Hoek van Holland woont, moet je mogelijk naar Vlaardingen of zelfs Rotterdam The Hague Airport om gevaccineerd te worden. Zet een bus in, of een mobiel team, en ga naar de bewoners toe. En zet er een campagneteam bij om mensen meer uitleg te geven. Zo wordt het makkelijker voor mensen om zich te laten vaccineren.”