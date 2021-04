Ondernemer zet schadeclaim tegen Nissewaard door in kwestie 'Polenhotel'

De rechter vindt dat Nissewaard toezeggingen heeft gedaan aan Moerland voor het onderbrengen van ruim honderd arbeidsmigranten. Wel stelt de rechter dat het gebouw aan de Boyleweg zelf niet voldoet aan de eisen voor brandveiligheid.



De discussie over het gebruik van het pand woedt al vijf jaar. Aanvankelijk zouden er asielzoekers worden gehuisvest maar dat ging niet door toen de noodzaak ontbrak. Moerland wilde er vervolgens arbeidsmigranten in onderbrengen en had daarover afspraken gemaakt met een uitzendbureau. De eerste arbeidsmigranten kwamen in januari 2018. Nissewaard liet het hotel twee maanden later ontruimen, omdat de brandveiligheid niet in orde was.



De bestuursrechter oordeelt dat de ontruiming terecht was. Omdat de brandveiligheid onvoldoende was, kon er acuut gevaar ontstaan voor de bewoners als er brand uitbrak. De rechter gaat er daarbij wel vanuit dat voor een hotel andere en strengere eisen gelden dan voor een asielzoekerscentrum. Huug Moerland heeft dat altijd bestreden. "Er zijn plaatsen in Nederland waar dat onderscheid niet wordt gemaakt." Eerder had Nissewaard vastgesteld dat het pand wel geschikt was voor een AZC.



De rechter zegt er wel begrip voor te hebben dat de ondernemer het hotel toch in gebruik heeft genomen. In oktober en december 2017 ontving hij een mail en twee brieven van de gemeente, waarin het huisvesten van arbeidsmigranten voor een korte periode werd geaccepteerd. Een ambtenaar wenste hem zelfs succes voor de start op 2 januari 2018.



Volgens de rechter is daarmee het vertrouwen gewekt bij Moerland dat hij aan de slag kon en betekent het stopzetten ook dat hij schade heeft geleden. De rechter voegt er wel nadrukkelijk aan toe dat Nissewaard in een latere brief duidelijk heeft gemaakt dat er geen vergunning was voor een 'Polenhotel'. De eigenaar wist dus vanaf dat moment dat huisvesting in de toekomst een illusie was.



2,8 miljoen

Huug Moerland zegt de schending van het vertrouwensbeginsel een belangrijk punt te vinden. "We kunnen nu aan zowel de bestuursrechter als de civiele rechter een claim gaan voorleggen." De hoogte daarvan is nog onbekend. Eerder noemde hij een bedrag van 2,8 miljoen euro. Moerland wil bij de claim niet alleen kijken naar het mislukken van het 'Polenhotel', maar ook het niet doorgaan van het AZC eerder. Het pand staat nu al vijf jaar leeg, op de korte periode in 2018 na.



Inmiddels is de belangstelling voor AZC's weer toegenomen, maar Moerland ziet het er niet van komen. "Het Centraal Orgaan Asielzoekers had belangstelling maar ziet er vanaf, omdat Nissewaard niet meewerkt. Het punt is: ze willen gewoon niets van dat alles op hun grondgebied. Toen de arbeidsmigranten er zaten, hebben ze dágelijks controles gedaan. Dat gebeurt elders nooit. De gemeente wilde gewoon dat het werd gezien als een hotel met andere eisen. Het is een gecreëerde situatie."



Denkt hij dat de tegenwerking ook een persoonlijk element bevat? "Ach, het liefst zien ze me wel monddood en failliet en weer weg uit Spijkenisse."



Plannen voor het pand aan de Boyleweg heeft hij nog niet direct. "Voor een kantoor moet het worden verbouwd en dat betekent een hele investering. Daar komt bij dat er minder behoefte is aan kantoorpanden door al het thuiswerken. Als het wordt verkocht, dan zal dat niet voor de hoofdprijs zijn."



De gemeente Nissewaard komt op dit moment met een zeer korte reactie: het vonnis is bekend en bekeken wordt wat de gevolgen zijn.