Winkeliers in Brielle opgelucht over shoppen zonder afspraak: 'We kunnen weer doen wat we willen'

"We willen zo graag verkopen, adviseren en mensen goed kunnen helpen. Met online en afhalen kan je niet altijd het goede advies geven, dat kan in de winkel weer wel", zegt zij.

Ruya Rademakers van Chico & Chica Kindermode had het op de eerste dag gelijk druk. "Ik ging woensdag open en er stonden meteen mensen klaar. Er mochten er maar drie tegelijk naar binnen omdat ik maar 75m2 heb, dus ik had stoeltjes buiten gezet. De rest kwam binnen lekker shoppen."

Donkere periode

Ruya geeft toe dat de afgelopen maanden zwaar voor haar waren. "Het was een donkere periode, ik was heel vermoeid. Nee, niet leuk." Dat gevoel deelt Petra. "Het was een heftige periode, best traumatisch. Je kunt je klanten niet meer ontvangen zoals je wilt, maar we hebben ons er goed doorheen geslagen. Daar hebben de klanten ons erg bij geholpen. En veel lieve mensen rondom mij."

Jacqueline Paulissen van Kine Mode had minder moeite met winkelen op afspraak. "Dat vind ik helemaal niet zo'n verkeerd idee, het was wel prettig. Maar ik vind het wel jammer dat ik geen modeshows en evenementen kan organiseren, daar scoorde ik goed mee."

Ruya hoopt snel dat alles weer normaal wordt. "En dat mensen beseffen dat ze spullen moeten kopen in eigen winkels, in hun eigen stad."