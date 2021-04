Rotterdamse gemeenteraad stemt in met kandidaatstelling voor startplaats Tour de France

Rotterdam kan zich nu officieel kandidaat stellen voor nieuwe Grand Départ van de Tour de France in 2024 of 2025. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen. Er wordt bijna 15 miljoen euro voor uitgetrokken. Rotterdam wil hierbij samenwerken met Den Haag en het bedrijfsleven, die de rest van de 7 miljoen moeten betalen.

Begin mei zal het bidbook met daarin de plannen worden aangeboden aan de ASO, de Franse Tourorganisatie. Het is niet de eerste keer de Tourstart in Rotterdam. In 2010 had de stad al een Grand Départ. In 2015 was er een doorkomst. De editie van 11 jaar geleden was voor Rotterdam een groot succes. De beelden gingen de hele wereld over en de hotels en de ondernemers in de stad deden goeie zaken.

Een boost voor de stad

De meeste partijen zien een nieuwe Tourstart als een enorme promotie voor de stad en een boost voor de plaatselijke economie. Eerder is al afgesproken dat bij een nieuwe editie de inwoners er meer van moeten profiteren, dan in het verleden is gebeurd. Ook moet het fietsgebruik nog meer worden gestimuleerd.

Niet enthousiast over een nieuwe Tourstart zijn Nida, de ChristenUnie-SGP en de PVV. Zo vind Nida dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten. PVV-raadslid Meeuwissen stemde ook tegen. "Het is een klap geld, zeker nu we vanwege de coronacrisis elke euro moeten omdraaien". Volgens het raadslid zouden veel lokale ondernemers er bij de eerdere Tourstart geen cent aan verdiend hebben.

Wensen

De raad heeft wethouder Sven de Langen opgeroepen er alles aan te doen het fietsgebruik te stimuleren door betere routes, het organiseren van fietslessen voor mensen met weinig geld en ook het bezit van (deel)fietsen voor deze groep beter te faciliteren. Op initiatief van Denk moet er ook voor gezorgd worden dat alle activiteiten rondom de Tour goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om bij het uitstippelen van een etappe in de regio Rotterdam-Den Haag kwetsbare natuurgebieden te ontzien. De tourcaravaan zou de rust voor de dieren verstoren en het zou ook tot veel zwerfafval kunnen leiden.

Pas in 2023 zal bekend gemaakt worden wie de Grand Départ in 2024 mag organisaren. Voor de editie van 2025 wordt de startplek in 2024 toegewezen.