Milène Junius blijft ook de komende jaren burgemeester van Hellevoetsluis. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een tweede termijn voor de politica van het CDA.

Junius is sinds 2015 burgemeester van Hellevoetsluis. Zij volgde destijds waarnemend burgemeester Wubbo Tempel op. Daarvoor was Junius wethouder in Delft.

Over twee jaar gaat Hellevoetsluis fuseren met Brielle en Westvoorne tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.