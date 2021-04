Basketbaldames Binnenland kansloos in finale

De dames van Binnenland hebben ook het tweede duel om de landstitel verloren. In Barendrecht was Den Helder veel te sterk: 79-101. Dinsdag werd er ook al verloren, waardoor de finale is beslist.

Verdedigend was het bijzonder matig wat de ploeg van Joost van Rangelrooy liet zien. Na het eerste kwart stond Binnenland al met 30-16 achter. Halverwege was de achterstand opgelopen tot achttien punten en was de finale in feite al beslist. Zo lukte het dus niet om de eerste titel sinds 2014 te veroveren.



In de reguliere competitie was Binnenland als tweede geëindigd, achter Den Helder van wie dit seizoen ook de bekerfinale werd verloren. Binnenland had de finale bereikt door in de play-offs af te rekenen met Cangeroes Utrecht en Lekdetec.nl.