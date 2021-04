Aboutaleb neemt petitie in ontvangst die pleit voor ontslag racistische agenten

Er is een petitie aangeboden aan Aboutaleb en de korpschef

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en korpschef Westerbeke hebben donderdag een petitie in ontvangst genomen waarin wordt gevraagd om de agenten, die racistische opmerkingen plaatsten in een WhatsApp-groep, alsnog te ontslaan. De petitie is ruim 18 duizend keer ondertekend.