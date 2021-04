Het weer van vandaag: koel, maar zon komt soms tevoorschijn

Vandaag komt de zon er geleidelijk wat vaker bij en in het oosten van de regio bestaat er vanmiddag kans op een lokale regenbui. Het is koel met een middagtemperatuur van slechts 11 of 12 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 4. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het flink af. Landinwaarts daalt het kwik naar 1 of 2 graden met vorst aan de grond. De zwakke tot aan zee matige wind komt uit het noordwesten.