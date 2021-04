Een coronatest om één dagje naar Blijdorp te mogen: 'Dat had ik er wel voor over'

Blijdorp gaat voor één dag open omdat 'de overheid bij een aantal testlocaties wil onderzoeken of het proces van toegang met een negatieve coronatest werkt', schrijft de diergaarde op haar website. De testdag is geen onderdeel van de fieldlabevenementen waar het gedrag van mensen onderzocht wordt. Om de Diergaarde in te mogen, moet je een coronatest laten doen via testenvoortoegang.nl. Dat is gratis en de uitslag is er binnen een uur.

En voor de bezoekers van Blijdorp is dat geen drempel om niet te naar de dierentuin te gaan. "Dit is eigenlijk wel mooi, en op een gegeven moment heb je dat er wel voor over om een dagje weg te kunnen."

Bezoekers nemen een kijkje bij de ijsberen in Blijdorp | Foto: Rijnmond

De Rotterdamse dierentuin was de afgelopen maanden gesloten vanwege de coronamaatregelen. In eerste instantie wilde Blijdorp drie dagen opengaan, maar de testdagen van 1 en 2 mei zijn komen te vervallen vanwege juridische problemen.

Als de pandemie zich volgens de routekaart van de overheid ontwikkelt, zouden dierentuinen vanaf 11 mei zonder testen (maar met maatregelen) open mogen. In eerste instantie waren de 4 duizend kaarten voor de testdag binnen twintig minuten uitverkocht. Daarvan zijn er nu dus weer enkelen beschikbaar.

Door heel Blijdorp is een vaste looproute | Foto: Rijnmond

Medewerkers van Diergaarde Blijdorp waren eerder al hard aan het werk om de Diergaarde klaar te maken voor de bezoekers. De pijlen voor de looprichting kregen een mooi kleurtje, het groen werd netjes geharkt en gesnoeid en de horecazaken werden op orde gebracht.