Na een klein halfjaar stilzitten is de markt weer open: 'Word er een beetje emotioneel van'

"Dit is een hele goede dag voor ons", vertelt John, terwijl hij de laatste producten uitstalt. Al dertig jaar staat hij samen met Anja op de markt, dus de schok was aardig groot toen het duo opeens thuis kwam te zitten. "Vijf maanden lang stilzitten was lastig, heel lastig", bevestigt Anja. "Ik word er een beetje emotioneel van... De mensen van vers konden gewoon door: wij wilden heel graag, maar mochten niets." Ze recht haar rug. "We zijn in superblij dat we weer in Dordt zijn en hopen dat we vandaag weer heel veel klanten mogen ontvangen."

Gebak en bloemen

In alle vroegte moeten de eerste klanten nog komen, maar Anja weet zeker dat het druk gaat worden. "We hebben al heel veel mailtjes en appjes gehad: 'Wat fijn dat jullie er weer zijn!' en 'Nemen jullie leuke dingen mee?'." Woensdag stonden de twee voor het eerst op de markt, toen in Amsterdam. "Mensen waren blij dat we er weer waren", vertelt John. "We hebben heel veel leuke reacties gekregen." "Klanten stonden ons om 7:00 uur op te wachten!', vult Anja hem aan. "We kregen gebak en bloemen van mensen, echt bizar."

Vijf maanden lang nietsdoen is veel, zeker als je gewend bent om hard te werken. "Op het eind begon het wel een beetje te knagen ja", geeft Anja toe, "maar we hebben veel tijd met ons kleinkind doorgebracht. Opgepast en gefietst enzo, wat moet je anders?"

De 'handel' was ondertussen opgeslagen. "Die raak je niet kwijt nee, het is heel fijn dat we hier weer zijn en dat we weer wat kunnen verdienen en verkopen", zegt John. Op de vroege vrijdag zijn ze er helemaal klaar voor. "We hebben vandaag mooie damesschoenen, ondergoed, dameskleding en herenschoenen. Komt allen naar de markt!"