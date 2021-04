Liveblog corona: Blijdorp voor even open, winkelomzet stijgt door online shoppen

- Blijdorp voor even open

Winkels in Nederland hebben in maart hun omzet zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder, volgens het CBS. Na twee maanden van een omzetdaling is er nu voor het eerst een maand met omzet stijging. Dat komt mede doordat maart 2020 de eerste 'corona-maand' was. Daarin kwamen de eerste coronamaatregelen en sloten winkels vrijwillig de deuren. De omzet steeg iets harder dan het aantal verkochte producten. De omzet ging met 5,9 procent omhoog, terwijl het aantal verkochte items met 4,9 procent steeg ten opzichte van afgelopen jaar.

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam opent vrijdag 30 april voor één dag de deuren voor abonnementhouders en er zijn nog enkele kaarten voor beschikbaar. De dierentuin meldt op de website dat er weer tickets beschikbaar zijn vanwege annuleringen.

Blijdorp gaat voor één dag open omdat 'de overheid bij een aantal testlocaties wil onderzoeken of het proces van toegang met een negatieve coronatest werkt', schrijft de diergaarde op haar website. De testdag is geen onderdeel van de fieldlabevenementen waar het gedrag van mensen onderzocht wordt. Om de Diergaarde in te mogen, moet je een coronatest laten doen via testenvoortoegang.nl. Dat is gratis en de uitslag is er binnen een uur.

Het wordt voor veel werkgevers die vanwege corona in zwaar weer zitten een probleem om het vakantiegeld uit te keren. Dat zeggen werkgeversorganisaties ONL en VNO-NCW tegen BNR. Uit een rondvraag van de radiozender blijkt dat sommige werkgevers tegen hun werknemers hebben gezegd dat ze het vakantiegeld voorlopig niet krijgen.

Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, is het moeilijk om precieze aantallen te geven. "Maar het probleem is groter dan vorig jaar. Toen was er eenmalig nog een mouw aan te passen. Nu zijn de reserves verder op, met name in de sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, zoals horeca, kleine winkels en evenementen."

Bedrijven mogen het geld echter niet achterhouden. Als een werknemer naar de rechter stapt, krijgt hij gelijk, zegt een deskundige. Een oplossing zou kunnen zijn om af te spreken dat de baas het vakantiegeld gespreid betaalt.