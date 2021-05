Liveblog corona teruglezen: 1012 nieuwe besmettingen en oproep aan 65-plussers zich alsnog te laten vaccineren

- Blijdorp voor even open

20:10 Kabinet verlengt vliegverboden tot 15 mei

Het kabinet heeft besloten de vliegverboden voor vluchten uit India, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika te verlengen tot 15 mei, na een advies van het Outbreak Management Team. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft dat mensen die vanwege een noodsituatie naar Nederlands grondgebied moeten terugkeren, contact met het ministerie moeten opnemen.

Het gaat specifiek om een verbod op vluchten uit Zuid-Afrika, de Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela en India. Dat verbod gold tot 1 mei, maar wordt dus twee weken verlengd.

Het algemene advies om bij terugkeer uit oranje gebied in quarantaine te gaan, wordt volgens deskundigen slecht nageleefd. Van een quarantaineplicht is nog geen sprake. Vanaf 15 mei hoopt het kabinet de quarantaineplicht wel politiek geregeld te hebben. Tot die tijd wordt met vliegverboden getracht gevaarlijke coronavarianten buiten de deur te houden.

19:00 Teststaafje met lollysmaak moet coronatest prettiger maken voor kinderen

In vijf peuterspeelzalen in Wenen wordt een nieuw teststaafje met een zoete smaak voor kinderen uitgeprobeerd. Kinderen en ouders zijn enthousiast, maar om het succes van de proef goed te kunnen bepalen, moeten er ook kinderen positief worden getest. Dat is nog niet gebeurd.

18:10 Europese landen maken toerismestrategie voor zomer bekend

Met de zomervakantie voor de deur hebben Europese landen hun voorlopige toerismestrategie bekendgemaakt. Gisteren stemde het Europees Parlement in met het gebruik van een coronapaspoort en meerdere Europese landen zeggen nu in de zomer de deuren te willen openen voor toeristen.

Vanuit Nederland is het nog niet de bedoeling om in het buitenland op vakantie te gaan. Dit advies geldt tot minstens 15 mei. Mogelijk wordt komende week meer bekend over hoe het daarna verder moet.

17:45 Resultaten testen voor toegang-pilot: 300 mensen zonder symptomen positief

De organisatie van de testen voor toegang-pilot heeft de eerste resultaten bekendgemaakt. In drie weken lieten ongeveer 140.000 mensen zich testen voordat ze een museum, concert of voetbalwedstrijd bezochten. Zaterdag 24 april was de drukste dag, toen werden er 23.000 mensen op een dag getest. De pilotfase liep van 27 maart tot 17 april. In die periode kregen 300 mensen zonder symptomen een positieve testuitslag, waardoor ze niet aan de activiteit konden deelnemen.

Uit de evaluatie van de pilotfase blijkt dat twee IT-storingen ertoe hebben geleid dat testuitslagen te laat binnenkwamen. Ook werd tijdens de proef duidelijk dat deelnemers zich bij voorkeur dicht bij huis laten testen. Daarom werkt de organisatie aan het opschalen van de testcapaciteit door meer testlocaties te openen. "Zo zijn wij voorbereid om met testen te helpen om het sociale leven weer stapsgewijs te openen, wanneer de Rijksoverheid hiertoe besluit", laat de organisatie aan de NOS weten.

17:05 Ministerie doet oproep aan 65-plussers om zich alsnog te laten vaccineren

Het ministerie van Volksgezondheid roept 65-plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren op om alsnog een afspraak te maken. Via huis-aan-huisbladen, op sociale media en via belangenorganisaties voor ouderen probeert het ministerie mensen te verleiden om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.

Mensen uit het geboortejaar 1955 of eerder hebben de uitnodiging voor een prik inmiddels gehad, maar volgens het ministerie heeft nog niet iedereen daadwerkelijk een vaccinatie gehad.

Minister De Jonge van Volksgezondheid hoopt dat iedere 65-plusser die nog geen afspraak heeft gemaakt, dit weekend nog een afspraak bij de GGD inplant. "Want met vaccineren bescherm je jezelf en elkaar tegen corona. Met elke prik komen we een stapje dichterbij het heropenen van de samenleving."

Vanaf vandaag kunnen ook mensen uit het geboortejaar 1962 een vaccinatieafspraak maken.

16:40 RIVM: 1012 nieuwe besmettingen, 4 regiogenoten overleden

Het aantal besmettingen is vergeleken met donderdag weer toegenomen. Het RIVM meldt vrijdag 1012 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Donderdag waren er 858 nieuwe gevallen, woensdag 1265 en dinsdag om 576.

Op woensdag en donderdag ligt het aantal positieve tests normaal gesproken vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens sprake is van een 'inhaaleffect'.

Zorgpersoneel pleit voor nationaal herstelplan

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN) willen een nationaal herstelplan voor de zorg. Daar moet in staan hoe het zorgpersoneel na de coronacrisis kan herstellen van de werkdruk. "Het is een monster met veel koppen", zegt een woordvoerder van V&VN. "Er is straks een enorme berg aan inhaalzorg. Personeel moet simpelweg met vakantie."

Er is nu te veel werk voor te weinig personeel. "De druk op de ziekenhuizen is heel erg hoog", zegt arts en voorzitter van FMS Peter Paul van Benthem in het NOS Radio 1 Journaal.

"Je moet voortdurend op je tenen lopen. Iedereen wil graag helpen, maar je wil eigenlijk betere zorg leveren dan nu gebeurt. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als de adrenalinepomp afgaat, ik denk dat veel mensen dan uitgeput blijken."

Hij zegt dat er een hele hoop intrinsiek gemotiveerde professionals nodig zijn die ertegenaan gaan. "De vlam moet weer aan." Gebeurt dat niet op tijd dan vreest hij ervoor "dat aan de achterkant mensen uit de zorg gaan".

14:15 Pfizer/BioNTech dient aanvraag voor gebruik vaccin vanaf 12 jaar in bij EMA

Farmaceuten Pfizer en BioNTech hebben bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een aanvraag ingediend om hun coronavaccin ook te mogen gebruiken bij kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Nu mag het vaccin bij mensen vanaf 16 jaar worden toegediend.

De bedrijven dienden deze maand een soortgelijk verzoek voor het vaccin in de Verenigde Staten in. De fabrikanten stellen dat het vaccin 100 procent effectief was in een klinische test onder 2260 deelnemers van 12 tot 15 jaar in de VS. Het Amerikaanse medicijnagentschap FDA verwacht dat het daar half mei ingezet wordt.

In Europa zouden jongeren in die leeftijdscategorie niet eerder dan half juni met het vaccin ingeënt kunnen worden. Het EMA heeft vier tot zes weken nodig om een besluit te nemen.

12:50 Inspectie wil dat coronazelftesten per stuk verpakt en verkocht worden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid willen dat coronazelftesten pas verkocht worden als de verpakkingen en bijsluiters op orde zijn. De inspectie krijgt klachten binnen van gebruikers die verkeerd verpakte tests hebben gekocht.

Zo hadden sommige tests een te lang wattenstaafje. Ook is de gebruiksaanwijzing soms te onduidelijk. De inspectie deed een paar proefaankopen en ontdekte dat geen van die bijsluiters de verplichte gezondheidswaarschuwing geeft.

"Om de testen zorgvuldig te kunnen gebruiken is het belangrijk dat de consument precies weet welk product hij gebruikt en waarvoor", schrijft de inspectie. De inspectie wil dat de zelftests per stuk verpakt en verkocht worden. "Dat voorkomt dat verkooppunten als drogisterijen en apotheken zelf de tests moeten ompakken in verpakkingen per stuk en vermindert de risico's dat er iets niet klopt aan de verpakking."

12:03 Dansers Scapino ballet wijden nieuw Eurovisie Songfestivalstoplicht in

Bij Ahoy zijn speciale stoplichten geplaatst. De stoplichten spelen het nummer Waterloo van Abba af als het licht op groen gaat. Op de lichten zijn dansende poppetjes te zien. De balletdansers van het Scapino Ballet wijdden het stoplicht met veel plezier in.

11:58 Tijdelijk extra testlocaties in Vlaardingen en Rotterdam

Omdat het aantal besmettingen in de regio nog steeds hoog is heeft de GGD-Rotterdam-Rijnmond in een aantal gemeenten extra testlocaties geopend. Er waren al extra tijdelijke testlocaties geplaatst in Krimpen aan de IJssel en Ridderkerk. Nu krijgen ook Vlaardingen in de sporthal Westwijk, het Oude Noorden en Feijenoord in Rotterdam een extra testlocatie. Door meerdere extra locaties neer te zetten hoopt de GGD de drempel om te laten testen te verlagen.

09:52 Streekvervoerders OV hebben het lastig: 'Ov rijdt niet helemaal zoals reizigers gewend zijn'

Het streekvervoer rijdt in ieder geval tot eind 2021, maar daarna wordt het spannend, erkent gedeputeerde Floor Vermeulen, verantwoordelijk voor Verkeer en Vervoer. "Het openbaar vervoer heeft door de coronacrisis zware klappen gekregen en de ov-bedrijven zijn door hun buffer heen." Aanbestedingen zijn volgens hem 'niet realistisch in deze tijd'. Daarom worden contracten die afliepen verlengd, mits dat kan. "De aanbesteding wordt on hold gezet tot het ov weer gezond is." Het ov rijdt niet helemaal zoals reizigers gewend zijn en 'mensen zullen er last van hebben', erkent Vermeulen. Maar 'het rijdt wel zo, dat je op je bestemming kan komen'.

09:18 Omzet winkels stijgt door online shoppen

Winkels in Nederland hebben in maart hun omzet zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder, volgens het CBS. Na twee maanden van een omzetdaling is er nu voor het eerst een maand met omzet stijging. Dat komt mede doordat maart 2020 de eerste 'corona-maand' was. Daarin kwamen de eerste coronamaatregelen en sloten winkels vrijwillig de deuren. De omzet steeg iets harder dan het aantal verkochte producten. De omzet ging met 5,9 procent omhoog, terwijl het aantal verkochte items met 4,9 procent steeg ten opzichte van afgelopen jaar.

09:02 Blijdorp voor even weer open, nog enkele kaarten beschikbaar

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam opent vrijdag 30 april voor één dag de deuren voor abonnementhouders en er zijn nog enkele kaarten voor beschikbaar. De dierentuin meldt op de website dat er weer tickets beschikbaar zijn vanwege annuleringen.

Blijdorp gaat voor één dag open omdat 'de overheid bij een aantal testlocaties wil onderzoeken of het proces van toegang met een negatieve coronatest werkt', schrijft de diergaarde op haar website. De testdag is geen onderdeel van de fieldlabevenementen waar het gedrag van mensen onderzocht wordt. Om de Diergaarde in te mogen, moet je een coronatest laten doen via testenvoortoegang.nl. Dat is gratis en de uitslag is er binnen een uur.

09:01 'Uitkeren vakantiegeld voor veel werkgevers een probleem'

Het wordt voor veel werkgevers die vanwege corona in zwaar weer zitten een probleem om het vakantiegeld uit te keren. Dat zeggen werkgeversorganisaties ONL en VNO-NCW tegen BNR. Uit een rondvraag van de radiozender blijkt dat sommige werkgevers tegen hun werknemers hebben gezegd dat ze het vakantiegeld voorlopig niet krijgen.

Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, is het moeilijk om precieze aantallen te geven. "Maar het probleem is groter dan vorig jaar. Toen was er eenmalig nog een mouw aan te passen. Nu zijn de reserves verder op, met name in de sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, zoals horeca, kleine winkels en evenementen."

Bedrijven mogen het geld echter niet achterhouden. Als een werknemer naar de rechter stapt, krijgt hij gelijk, zegt een deskundige. Een oplossing zou kunnen zijn om af te spreken dat de baas het vakantiegeld gespreid betaalt.