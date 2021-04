Wiljan Vloet in FC Rijnmond: 'Berghuis wordt bij Feyenoord op een presenteerblaadje naar de eindstreep gebracht'

Wiljan Vloet begrijpt wel dat Feyenoord-trainer Dick Advocaat niet in gesprek is gegaan met Steven Berghuis. De aanvoerder van Feyenoord kreeg onnodig rood tegen Vitesse, maar Advocaat vond het niet nodig om met hem te praten. "Feyenoord zoekt het conflict niet met Berghuis, hij is de enige diamant van de club. Hij wordt op een presenteerblaadje naar de eindstreep gebracht. Feyenoord heeft geld nodig."

Zonder Berghuis moet Feyenoord zondag winnen bij ADO Den Haag om de kans op de vierde plaats levend te houden. "Ik heb niet het idee dat de ploeg al uitgeknepen is. Er zit denk ik nog genoeg power in om een sprintje te trekken", aldus Vloet, oud-trainer en directeur van Sparta.

Ruud van Os van Rijnmond vindt dat de geest uit de fles is bij Feyenoord, Vloet niet. "Als er nou bij één ploeg de geest uit de fles is, is het wel bij ADO Den Haag. Het sloeg helemaal nergens meer op tegen Fortuna Sittard afgelopen weekend."

Advocaat blijft geloven in de vierde plek, waar nu Vitesse staat. "Ik vind het goed dat hij dat vol blijft houden", zegt Vloet. "In het afgelopen jaar heeft Feyenoord een fantastische eindsprint gehad, dit jaar presteren ze eigenlijk realistischer."

'Kökcü niet klaar voor Italië'

Het ging in FC Rijnmond ook over Orkun Kökcü, die in de belangstelling staat van AC Milan. Maar is het wel wijs voor de jonge middenvelder van Feyenoord om naar Italië te gaan? Vloet is duidelijk: "Nee, daar is Kökcü niet klaar voor. Hij heeft de lijn van vorig jaar niet doorgetrokken. Je moet daarnaartoe gaan als gearriveerde speler."

In FC Rijnmond ging het ook over een discussie van Advocaat met Rijnmondverslaggever Sinclair Bischop tijdens een persconferentie, over Feyenoord City, de kansen voor Sparta in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, én de toekomst van Excelsior en FC Dordrecht.