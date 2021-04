Wiljan Vloet is te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig trainer en directeur van Sparta blikt samen met presentator Bart Nolles, Ruud van Os en Sinclair Bischop vooruit op het voetbalweekend. Sparta speelt zondagmiddag in en tegen FC Groningen, Feyenoord gaat op bezoek bij hekkensluiter ADO Den Haag. Ook gaat het over de laatste ontwikkelingen rond Feyenoord City.