Honderden inwoners Geervliet nemen met indrukwekkende erehaag afscheid van omgekomen echtpaar

Honderden Geervlieters staan vrijdag op de Noorddijk, verspreid over een halve kilometer, om de erehaag te vormen. Op de paard en wagen worden veel bloemen gelegd. In het dorp zelf hangen de vlaggen halfstok in de straat waar het echtpaar woonde.

Honderden inwoners Geervliet nemen met erehaag afscheid van omgekomen echtpaar | Foto: Nieuws op Beeld

De dochter en zoon van het omgekomen echtpaar hadden via Facebook gevraagd de erehaag te vormen om samen met hen afscheid te nemen van hun ouders.

De erehaag | Foto: Jeffrey Jacobs / Nieuws op Beeld

De man en vrouw werden vorige week op een boot in het Friese Bolsward onwel en overleden korte tijd later. Mogelijk stierven ze door een koolmonoxidevergiftiging, maar dat wordt nog verder onderzocht. Naast de overleden Geervlieters raakte ook een echtpaar uit Brielle onwel. Zij liggen sinds vorige week in het ziekenhuis.