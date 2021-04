Goed nieuws voor de kievit in Chris Natuurlijk van 1 mei

Over kieviten, de nuttige kanten van onkruid, de bijenboom in Diergaarde Blijdorp en de stilte van Abdelkader Benali gaat het zaterdag vanaf 08:00 uur in Chris Natuurlijk.

Er zijn weer kievitkuikens in Rhoon. Onderzoekers Niels Godijn en Cornelis Fokker van Kenniscentrum Akkervogels volgen de kuikens in de Zegenpolder op de voet en Chris Natuurlijk gaat mee op inspectie. Het land, gepacht door Combinatie Zegenpolder, wordt natuurvriendelijk beheerd. De vogel met het karakteristieke kuifje op zijn kop profiteert daar van. Omdat kievitouders niet genoeg jongen grootbrengen, gaat deze akkervogel landelijk hard in aantal achteruit. Maar in de Zegenpolder lukt het kievitouders wél om meer jongen groot te brengen die later ook terugkeren als broedvogel.

Verrassende tips over onkruid

In de tuin van Loods 38 in Barendrecht vertelt Suze Peters over de Online basiscursus onkruid. Tuinbezitters krijgen in de cursus verrassende tips over onkruid, leren over de nuttige kanten van onkruid in de tuin en hoe je het onkruid dat je echt niet wilt hebben, weg krijgt zonder gif.

Bijenboom

In Diergaarde Blijdorp gaat het goed met de bijenboom. Die staat daar voor de bijen, maar vooral ook als eerbetoon aan oud-directeur Koenraad Kuiper voor zijn betoonde moed tegen de bezetters in de dierentuin in de Tweede Wereldoorlog.

De stilte van Abdelkader Benali

Schrijver Abdelkader Benali vertelt over zijn boekje De stilte van de ander. Het is de tekst die hij zou uitspreken tijdens Dodenherdenking. Voor deze 4 mei-lezing trok hij zich terug, maar het boekje wordt op 4 mei gepresenteerd in debatcentrum Arminius in Rotterdam.

Zaterdagochtend 1 mei van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.