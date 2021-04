Duizenden inwoners Gorinchem urenlang zonder stroom

Zo'n 17 duizend inwoners van Gorinchem en omgeving hebben sinds vrijdagochtend zonder stroom gezeten. Er was rookontwikkeling in het hoofdverdeelstation, waardoor het station uit veiligheidsoverwegingen is afgesloten, zegt netbeheerder Stedin. Inmiddels is het probleem opgelost en hebben alle huishoudens weer stroom.

Rond 12:30 uur maakte Stedin bekend dat het overgrote deel van Gorinchem weer stroom heeft; bij 10.930 mensen zijn de problemen opgelost. Bij de overige 6500 lag de stroom er toen nog steeds uit. "Stedin is bezig stapje voor stapje het gebied weer van stroom te voorzien", schrijft het bedrijf rond 13:00 uur. Toen zaten er nog 1800 inwoners zonder stroom. Om 14:15 uur meldde Stedin dat er nog zo'n 100 mensen zonder stroom zaten.

De stroomstoring begon rond 10:00 uur. Toen zaten 6500 huishoudens in omgeving en het nabijgelegen dorp Schelluinen zonder stroom, maar al snel liep dat op naar 17 duizend. Onder meer het stadhuis laat weten over te schakelen naar noodstroom. Geplande afspraken kunnen doorgaan en ook telefonisch is de gemeente gewoon bereikbaar. Ook het Beatrixziekenhuis had last van de stroomstoring en is overgeschakeld naar noodstroom.

Door de stroomstoring zaten verschillende mensen opgesloten in liften. De brandweer heeft hen bevrijd. Monteurs van Stedin keken samen met de brandweer naar hoe de stroomvoorziening kon worden hersteld.