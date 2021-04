Slingerende bestuurder rijdt met wapenarsenaal door Rotterdam

Tasers, busjes traangas, boksbeugels, werpbijlen, een katapult en een machete. Een 22-jarige Belg reed in de nacht van donderdag op vrijdag met een compleet wapenarsenaal door Rotterdam. Hij is aangehouden.

Agenten zagen een man in een Belgisch voertuig 'bijzonder rijgedrag vertonen', schrijft de politie Rotterdam Centrum op Instagram. "Hij reed langzaam, slingerde en gaf nergens richting aan." Op de Hartmansstraat in Rotterdam Centrum lieten de agenten de bestuurder blazen, waarna hij onder invloed bleek. In de auto lag een half opgerookte joint en een boksbeugel; reden om het voertuig in beslag te nemen en verder te onderzoeken.

"Dat er zóveel wapens uit het voertuig kwamen, hadden wij echter niet verwacht." De agenten vonden twee tasers, twee bussen traangas, een katapult, drie boksbeugels, twee werpbijlen, een machete, munitie, een vizier voor een luchtdrukwapen en 'nog een zooitje aan illegaal vuurwerk'. De Belg is aangehouden voor rijden onder invloed en zijn rijbewijs is ingenomen. De recherche pakt de zaak verder op.