Podcast Feyenoord: 'Komende wedstrijd worden een blauwdruk van een Feyenoord zonder Berghuis'

In onze wekelijkse podcast over Feyenoord blikken Sinclair Bischop en Dennis van Eersel vooruit op ADO - Feyenoord. Traditioneel een lastige wedstrijd voor de Rotterdammers, die al 30 jaar niet meer met meer dan twee doelpunten verschil gewonnen werd.

Zou het ook dit seizoen, nu ADO Den Haag op punt van degraderen staat lastig worden? Feyenoord moet het namelijk stellen zonder Steven Berghuis. "De komende wedstrijden bieden ook weer kansen," zegt Van Eersel. "Het hele spel van Feyenoord is afgestemd op Steven Berghuis, maar nu hij er niet is kunnen andere spelers opstaan. Het kan een blauwdruk zijn voor het komende seizoen, een periode van Feyenoord zonder Berghuis. Want ondanks alle ophef zie ik hem als één van de spelers die mogelijk na dit seizoen zal vertrekken."

Het gaat in de podcast ook over de meest recente ontwikkelingen in het stadiondossier Feyenoord City. En de mannen duiken het archief in voor mooie supportersverhalen over ADO - Feyenoord uit het verleden. Zo zat Sinclair Bischop in 1991 op Midden Noord tussen de ADO-fans, stiekem te juichen voor de vier Feyenoordgoals van die middag.

