Henk Fraser: 'Onze komende tegenstanders zijn allemaal stabiel, die stap moeten wij met Sparta nog maken'

De ploeg van Fraser is veilig in de eredivisie en hoeft niet meer naar beneden te kijken. Sterker nog, er lonkt wellicht play-offs voetbal voor de Rotterdamse club. Het programma van Sparta is echter zwaar. Zondag wacht FC Groningen-uit, vervolgens staan nog wedstrijden tegen Vitesse, FC Utrecht en SC Heerenveen op het programma. "Vier hele pittige wedstrijden", zegt Fraser.

Dat blijkt ook wel uit de cijfers. "We hebben de voorgaande wedstrijden allemaal verloren tegen deze tegenstanders. Dit zijn ploegen die heel stabiel zijn, dat is een stap die wij nog moeten maken. Waar wij volgend jaar hopelijk naartoe kunnen werken, als het ook meezit met de financiën."

Voorwaarden gecreëerd

Als Sparta in de resterende duels in de reguliere competitie boven zichzelf uitsteekt, kan dat een ticket voor de play-offs opleveren. "Wij gaan voor het maximale. Als het dat oplevert is dat prima. maar als je kijkt naar ons schema is het niet realistisch. We hebben in ieder geval wel de voorwaarden gecreëerd om naar boven te kijken."

De komende tegenstander, FC Groningen, is al vele jaren een stabiele factor in de eredivisie. "Wij hebben in de afgelopen twee jaar altijd wel goed gespeeld tegen FC Groningen, maar zij kunnen naar wapens grijpen die het verschil maken. Wij moeten daar als organisatie ook naar kijken, wat nodig is om op termijn een stabiele eredivisieclub te worden."

FC Groningen - Sparta begint zondag om 14:30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.