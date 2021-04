School Capelle doet aangifte tegen leerlingen op Kolderdag: 'ze liepen met voetbalfakkels door de school'

Politie houdt het Comenius College in Capelle aan den Ijssel in de gaten tijdens een chaotische kolderdag | Foto: Thomas Bresser

De kolderdag op het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel is flink uit de hand gelopen. Op video's op social media is te zien dat een aantal leerlingen met flares (een soort fakkels, red.) door de gangen van de school liep. De rector van de school heeft aangifte gedaan tegen vier eindexamenleerlingen.

"Ze kwamen echt met van die Feyenoordfakkels aan en het brandalarm ging af. Gelijk paniek natuurlijk en grote chaos binnen", vertelt rector Pascal Scholtius van het Comenius College. "Door die zware fakkels ontstond er flinke rookontwikkeling en was er paniek in de school. Leerlingen waren angstig, een aantal zat huilend in de aula. Logisch ook. We hebben ze opgevangen en de leerlingen hebben elkaar ook getroost."

Een beetje baldadigheid vindt Scholtius geen probleem, maar de actie van deze vier leerlingen gaat hem veel te ver. "Hier ben ik absoluut niet van gediend. We hebben de school laten ontruimen, want een brandalarm is een brandalarm. Ze brengen de andere leerlingen en medewerkers in gevaar. Dit is grensoverschrijdend gedrag. Voor mijn part schaffen we die hele kolderdag af, veel te veel stress."

Scholtius doet aangifte tegen de vier eindexamenleerlingen: ze staan namelijk alle vier op camerabeelden en zijn herkend. Over de consequenties moet de politie verder beslissen, zegt Scholtius. Hij wil in ieder geval een signaal afgeven: dat de leerlingen hiermee een grens hebben overschreden.

Een handje helpen

Op verschillende beelden was te zien dat vier leerlingen met fakkels door de school liepen. Op andere beelden is te zien dat ze de school uitrennen, nadat er brand lijkt te zijn ontstaan. Zowel de brandweer als de politie zijn opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de jongeren op meerdere locaties in en rond de school opgedoken en hebben ze inmiddels de benen genomen. De politie is naar ze op zoek. Volgens de politie is er niets vernield.

Wel was de school een zooitje. "Maar dat is inmiddels alweer opgeruimd", weet Scholtius. "We hebben 1280 leerlingen die een handje mee hebben geholpen met de school schoonmaken."