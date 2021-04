Tot 18 jaar cel voor liquidatie Junny Frans in Rotterdam

De rechter heeft twee mannen veroordeeld tot 17 en 18 jaar cel voor de liquidatie van Junny Frans in Rotterdam-IJsselmonde. Het slachtoffer werd in mei van het vorig jaar doodgeschoten bij zijn woning aan de Bramentuin.

De rechter spreekt van een kille afrekening. Beide verdachten hadden in hun auto zitten wachten op Junny Frans. Hij werd door meerdere kogels geraakt, onder meer van dichtbij door het hoofd. Frans werd direct door zijn zus en moeder gevonden terwijl hij in een plas bloed lag. Ook andere familieleden en buurtbewoners hebben hem zo aangetroffen.

De verdachten, afkomstig uit Dordrecht en Capelle aan den IJssel, hebben ontkend. Zij zeggen alleen de auto van de echte schutters te hebben weggereden. In de auto is een handschoen met schietsporen gevonden waarop het DNA zal van Michelangelo B. De rechter noemt dit scenario niet aannemelijk.

De rechter heeft in deze zaak nader onderzoek laten doen naar het gebruik van telefoongegevens. Volgens het Europees Hof mogen die niet massaal worden bewaard en gebruikt vanwege schending van de privacy. De rechter zegt dat justitie deze data inderdaad niet had mogen gebruiken en had moeten voorleggen aan een rechter. Maar de gegevens spelen zo'n geringe rol dat het niet van invloed is op de vraag of beide mannen schuldig zijn.