Dick Advocaat heeft niet gesproken met Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis: 'Vond ik niet nodig'

"Steven vindt het zelf ook stom wat hij gedaan heeft. Het mag niet gebeuren, maar het is wel gebeurd. Hij weet ook wel dat het niet handig is, maar dat besef komt pas na die actie. Ik heb niet overwogen hem zijn aanvoerdersband af te nemen. Hij vindt het een hele eer om aanvoerder te zijn en is heel bepalend geweest voor Feyenoord."

Hoe Feyenoord zonder Berghuis gaat spelen zondag tegen ADO Den Haag wil Advocaat vrijdag nog niet kwijt. De trainer van de Rotterdammers gelooft nog steeds in plek vier, die nog steeds in handen is van Vitesse. "Ik heb voor de voorgaande wedstrijden ook al gezegd dat iedere wedstrijd een finale is. Dat is ook gewoon zo. En gelijkspelen tegen Vitesse kan. Wij moeten niet denken dat wij over iedereen heen kunnen lopen. Het was een redelijke uitslag, maar je hoopt op meer."

Er zijn in de komende duels geen supporters welkom in de stadions. Jammer, vindt Advocaat. "Bij ons zaten er tegen Vitesse maar 6000, maar de sfeer was heel anders. Voetballen zonder publiek is helemaal niets. Maar goed, de mensen die het bepalen zullen er wel een reden voor hebben."

Kökcü naar AC Milan?

Tijdens de persconferentie ging het ook nog even over Orkun Kökcü, die in de belangstelling zou staan van AC Milan. "Dat heb ik gelezen", zegt Advocaat. "Het is prachtig als clubs geïnteresseerd zijn in spelers van Feyenoord. Een goede zaak."

Advocaat geeft Kökcü geen advies over zijn toekomst. "Ik vind het moeilijk om mensen advies te geven als ze naar een grote club kunnen. Dat moeten ze zelf bepalen."

Feyenoord mist tegen ADO Den Haag zondag Bart Nieuwkoop, Christian Conteh en Aliou Balde. Het duel tegen de hekkensluiter begint zondag om 12:15 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.