John Buijsman stopte door rol in De Marathon met roken: 'Ik dacht: hoest ik nu écht bloed op?'

"Vergis je niet: het kan iedereen overkomen. Je kunt in een vingerknip op straat terechtkomen. Toen de directeur van de daklozeninstelling Nico Adriaans Stichting me belde met de vraag of ik ze wil helpen voor wat reuring te zorgen, heb ik ‘ja’ gezegd. Hoe ik dat ga doen? Dat weet ik nog niet. Ik ben nu plannen aan het maken.” Als presentator Sander de Kramer suggereert dat een theatervoorstelling over en met daklozen misschien een goed idee is, knikt Buijsman. “Dat zou kunnen. Daar ga ik eens even goed over nadenken.”

Tekst gaat verder onder de video.

Gestopt met blowen

Buijsman doet in de uitzending nog een bijzondere onthulling: hij is gestopt met roken en blowen. “Ik speelde in de musical De Marathon. In die rol had ik longkanker. Ik had een zakdoek met bloed. Ik liep tijdens de voorstelling de hele tijd te hoesten. Op een gegeven moment dacht ik: zit er nou echt bloed bij? Het werd warm in mijn keel. Elke avond had ik dezelfde voorstelling. Dat werd toen een beetje een raar ding. Uiteindelijk ben ik naar een KNO-arts gegaan. Die duwde een slang in mijn neus, zo mijn keel in. Hij zei dat er niks aan de hand was. Maar mijn vrouw riep dat het toch wel handig zou zijn als ik zou stoppen met roken. Dus toen ben ik gestopt. Door de voorstelling De Marathon.

Ik mis het roken trouwens helemaal niet. En een blowtje? Ja, dat mis ik wel. Ik heb vanaf mijn jeugd tot twee jaar geleden, met tussenpozen, geblowd. ’s Avonds rookte ik een klein blowtje en dan ging ik een beetje door de kamer lopen, plaatjes draaien en dingen verzinnen. Een blowtje maakte me creatief en relaxed.”

“Ik denk dat ik heb wat ik bij jóú soms ook bespeur”, lacht Buijsman tegen De Kramer. “Juist: ADHD! Met een blowtje kwamen mijn hersenen tot rust. Hoe ik dat nu doe, nu ik met blowen ben gestopt? Hasj-olie! Ik neem op z’n tijd een druppel hasj-olie. Daar word ik heel erg relaxed van. Heerlijk.”

'Per ongeluk' in het acteervak gerold

Staand op de Nieuwe Binnenweg, de favoriete straat van Buijsman, vertelt de Rotterdamse acteur dat hij eigenlijk ‘per ongeluk’ in het acteervak is beland. “Ik ben er nooit op uit geweest om acteur te worden. Mijn vader speelde gitaar. Hij was ook gitaarleraar. Hij had een leerling die zat in het bestuur van Jeugdtheater Wiedes. Zij zochten een technicus. Dat ben ik geworden. Na een jaar of vijf ben ik per ongeluk in een toneelstuk terecht gekomen. Ze hadden even iemand nodig. Ik viel dus eigenlijk voor iemand in. Daarna ben ik blijven spelen. Dat is maar beter ook, want ik was een heel slechte technicus.”

Tekst gaat verder onder de video.

In actie voor Recreatieoord Hoek van Holland

Tenslotte pruttelen Buijsman en De Kramer naar Recreatieoord Hoek van Holland. Hier heeft de Rotterdamse acteur sinds kort een huisje. “Ik kom hier helemaal tot rust”, legt Buijsman uit, liggend op een strandstoel. “In Rotterdam woon ik in een flat. Daar ken ik niemand. Hier ken ik iedereen. Er is alleen wel een probleempje: de gemeente wil het oord opdoeken. Maar dat laten we niet zomaar gebeuren. Er zit hier een actiecomité... daar heeft de gemeente zich behoorlijk in vergist.”

Buijsman zelf is als 010Sherriff, met dubbel ‘r’ en dubbel ‘f’, het boegbeeld van het verzet tegen de gemeentelijke plannen. “Een sheriff staat voor onrecht. Dit oord is uniek. Het is het oudste recreatieoord van Nederland. Er zijn mensen die hier al vier generaties zitten. Er zijn hier kinderen geboren. Vorige week stond er een foto op Instagram van een familie die hier al vier generaties zitten. Ze stonden met een urn op de foto. Ze gingen oma uitstrooien op het strand. Dat vond ik zo bijzonder. Het zou echt heel erg zijn als dit oord zou verdwijnen.”

“Dus doe me een lol”, besluit Buijsman. “Zeg jij óók nog even op camera tegen de burgemeester en wethouders dat het recreatieoord moet blijven bestaan. Dan zet ik als dank een bakkie koffie voor je.”