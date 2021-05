Tebbie Ries met z'n Songfestival: Rotterdamse schoolkinderen componeren zelf Songfestivallied

Ook kinderen en jongeren zijn volop bezig met het Songfestival. Zo hebben de organisatoren van het Songfestival voor Jongeren, Jong Roffa, basisschoolkinderen uitgedaagd om hun eigen festivallied te schrijven. Alle Rotterdamse basisscholen hebben die uitdaging met beide handen aangepakt. "Uit alle inzendingen hebben we veertien finalisten uitgekozen", vertelt initiatiefneemster Melissa 't Hart. "Het allerleukste is dat de kinderen dat lied helemaal zelf hebben gemaakt." De liedjes zijn sinds afgelopen week allemaal te beluisteren op jongroffa.nl. Je kunt daar als publieksjury een stem uitbrengen op je favoriete liedje.

Richard Groenendijk in gesprek met finalisten van Jong Roffa | Foto: Rijnmond

'Zingen is een creatieve manier van leren'

Richard Groenendijk bezoekt een repetitie van de finalisten van basisschool Quadratum Rotterdam-Noord. Het is een school voor hoogbegaafde kinderen, en dat komt ook terug in de tekst van het nummer. "Eigenlijk gaat dit lied over jullie. Dat je een hart van goud hebt, dat er niks met je aan de hand is, dat je er mag zijn en bijzonder bent", zegt Groenendijk.

De kids genieten van het maken van muziek. "Zingen is een creatieve manier van leren. Als je een liedje schrijft, moet je nadenken en brainstormen. En ondertussen ben je aan het leren", vindt een van de jonge muzikale talenten. Groenendijk is dan ook erg onder de indruk van de zangkunsten van de kinderen. "Het lukt d'r in één keer. Ik doe daar langer over."

Groenendijk verrast de kids met een bezoek van oud-Songfestivaldeelneemster Esther Hart. Zij zit in de vakjury van Jong Roffa en draagt het project een warm hart toe: "Zingen is gezond voor je en samen muziek maken is belangrijk om het creatieve gedeelte aan te spreken. En je wordt er blij van."

Een koekje als hart onder de riem

Op het Zadkine College Brood & Banket zijn ze op een andere manier bezig met het Songfestival. Er wordt niet gezongen, maar gebakken! De school organiseert een wedstrijd Songfestivalkoekjes bakken. "We willen graag een bijdrage leveren aan de stad. Met deze wedstrijd kunnen we iets terugdoen voor de Rotterdamse maatschappij: in deze moeilijke tijden mensen met een heerlijk koekje van Zadkine College een riem onder de hart steken", vertelt Perry van Milt, directeur van Zadkine College Brood & Banket.

Wedstrijd Songfestivalkoekjes bakken bij Zadkine Brood & Banket | Foto: Rijnmond

Groenendijk doet ook een poging tot bakken, maar het gaat hem niet zo makkelijk af: "Dit is weer te treurig voor woorden wat ik gemaakt heb." Gelukkig gaat het de leerlingen beter af. Rotterdammers kunnen binnenkort genieten van de koekjes van het winnende team, dat koekje wordt namelijk tienduizend keer gebakken.

Geheimhoudingsplicht

De studenten dans van het Albeda College op Zuid spelen een grote rol tijdens het Songfestival. Zij treden namelijk op bij de opening van het liedjesfestijn én dansen mee met alle gastartiesten. Maar hoe die optredens eruit gaan zien, is nog een verrassing. "We mogen nog niks laten zien, we hebben een geheimhoudingsplicht", vertel danser Kian Mebius.

Studenten van Albeda College dansen tijdens het Songfestival | Foto: Rijnmond

De studenten dans zagen hun droom bijna in duigen vallen toen het Songfestival vorig jaar niet doorging. "Ik vond het echt heel zuur. Ik dacht 'dit is de job van mijn leven', en toen werd het afgekapt", vertelt danser Bengt Rangé. "Dat was echt heel sneu", voegt collega danser Gijs Leurs toe.

Gelukkig staan de dansers van het Albeda College dit jaar alsnog op het podium. "Once in a lifetime, ga ervan genieten. Je hebt niks gedaan en je staat al in de finale", geeft Groenendijk de jonge danstalenten mee.

Kijk bovenaan dit artikel de hele tweede aflevering van Tebbie Ries met z'n Songfestival. Je kunt de laatste aflevering van Tebbie Ries met z'n Songfestival ook elk uur zien op TV Rijnmond.