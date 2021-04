Vis eten uit de Alblasserwaard afgeraden; hoge concentraties PFAS gevonden in het water

In een groot deel van de Alblasserwaard zitten gevaarlijke PFAS-stoffen (PFOS, PFOA en GenX) in sloten en vaarten.

De concentraties zijn hoger dan de huidige normen die voor deze stoffen zijn gesteld. Uit voorzorg raadt de GGD Zuid-Holland Zuid voor de hele Alblasserwaard het eten van zelfgevangen vis af.

Het advies is in lijn met het advies van het Voedingscentrum, dat het voor alle Nederlandse (zoet)wateren afraadt om regelmatig zelf gevangen (vette) vis te eten. Dit vanwege andere vervuilende stoffen die in het water aanwezig kunnen zijn.

Mensen kunnen in aanraking komen met PFAS als zij op die locaties in het water zwemmen of vis eten die daar gevangen is. Toch wordt zwemmen niet gezien als een risico. In het zwemwater blijven de gemeten hoeveelheden onder de geldende normen.

Het waterschap gaat de komende tijd de precieze gezondheidsrisico's in kaart brengen en komt daarna met een nieuw advies.