Raadsleden reageren afwachtend na uitkomsten rapport Feyenoord City

De gemeenteraad had het adviesbureau Deloitte opdracht gegeven om te kijken of de business case van het nieuwe stadion in Feyenoord City wel voldeed aan de gemaakte voorwaarden met de gemeente. Maar omdat er in vergelijking met eerder afspraken verschillen bij de haalbaarheid van de business case en de financiering zijn, komt Deloitte niet met een concreet antwoord. De gemeente moet die afweging maar zelf doen.

Jan-Willem Verheij van de VVD: "Ik ben aangenaam verrast dat er zoveel op groen staat. Ik had gedacht dat er meer zaken nog twijfelachtig zouden zijn. Maar er staat veel op groen volgens het adviesbureau. Dat vind ik mooi om te zien"

Maar het VVD-raadslid ziet ook dat op twee belangrijke onderdelen er geen oordeel is gegeven en de raad dat maar zelf moet doen. Verheij: "Ik begrijp wat er ligt maar tegelijkertijd leggen ze daar ook een grote verantwoordelijkheid bij de raad neer. Die hebben we ook, maar het is een ingewikkelde opgave om daar een goed antwoord op te geven."

Chantal Zeegers van D66 is blij dat het rapport er ligt, maar had wel gehoopt dat er meer duidelijkheid was geweest over de risico's. Zeegers: "Het was prettig geweest als er ook een risicoduiding was geweest. Dat moeten we nu zelf doen. Dat is echt heel belangrijk voor D66. We zijn voor deze ontwikkeling, maar voor ons is het belangrijk dat het risico dat de gemeente loopt met deze investering beheersbaar is". Ook de PvdA geeft aan heel kritisch naar de risico's te gaan kijken.

'Nu geen besluit nemen'

Kritisch is ook Leefbaar Rotterdam. De partij is teleurgesteld in wat er nu ligt. Juist op voor de gemeente belangrijke zaken is geen oordeel gekomen. De partij van fractievoorzitter Robert Simons wil eerst duidelijkheid over de financiering voordat ze met de plannen instemmen. Simons: "Er is nog geen licht aan het eind van de tunnel als het gaat of alle financiering rond is. Er wordt wel van ons verwacht dat we nog voor de zomer bij het kruisje gaan tekenen. Zolang er geen openheid wordt gegeven over de financiële zaken gaat Leefbaar niet tekenen". De partij stelt voor het moment van stemmen dan maar uit te stellen.

De VVD zegt dat er, als het gaat om financiering, wel gestemd kan worden. In de voorwaarden staat dat als de financiering niet rond is, er geen geld van de gemeente komt. Ook denkt de VVD dat er met het rapport dat er nu ligt voldoende informatie ligt om op het gebied van de risico's een standpunt in te nemen.

'Laf'

Oppositiepartijen 50Plus en de Partij voor de Dieren willen dat het project gewoon stopt. Volgens fractievoorzitter Ruud van der Velden van de PvdD is het nu gepresenteerde rapport van Deloitte 'laf'. Van der Velden: "Deloitte duikt. Ze vermelden niet goed dat door de veranderde business case het dividend afneemt. Dat zijn miljoenen die de gemeente mis loopt. Dus voldoet de business case niet aan de gestelde voorwaarden. Dat moet een adviesbureau gewoon vermelden. Ze komen ook nog 140 miljoen tekort. Het wordt een drama voor Feyenoord en de gemeente. Stop ermee!".

Half mei zal de gemeenteraad over het gepresenteerde rapport gaan vergaderen. In de gemeenteraadsvergadering van half juni zou er dan overgestemd moeten worden.