Kunstwerk Herman Brood gevonden bij afvalcontainer in Rotterdam: 'Hoe bestaat het, hij is echt!'

Met het grootste toeval van de wereld heeft een vrouw uit Rotterdam Overschie een exclusief kunstwerk van Herman Brood gevonden. Ze nam het mee naar huis en gaf het aan haar zoon. Die is langsgegaan bij het Herman Brood Museum in Zwolle, en de directeur bevestigt: "Het is een echte Brood, ik weet het zeker."

Het is alweer een paar maanden geleden dat Regina Reith bij een afvalcontainer stond in de buurt van de Overschiese Dorpsstraat, waar ze woont. De vrouw, die zelf kunstenares is, zag een mooie lijst met daarin wat kindertekeningen en besloot het mee naar huis te nemen.

Regina had op dat moment geen flauw benul wat voor topstuk ze in handen had. Ze vond vooral de lijst mooi, en gaf die aan haar zoon Julien. Hij bewaarde de ingelijste tekeningen een paar maanden in zijn huis.

Museum

Vorige week besloot hij de lijst uit elkaar te halen. Toen ontdekte hij dat achter de tekeningen nog een ander kunstwerk zat. Al snel herkende hij de handtekening van Herman Brood, de beroemde kunstenaar die in 2001 overleed.

Om zeker te zijn van zijn zaak, trok Julien naar het Herman Brood Museum in Zwolle. Die bevestigde wat hij al hoopte: het is een echte Brood.

"Dit gebeurt niet dagelijks", zegt museumdirecteur Ivo de Lange tegen Rijnmond. "Echt heel leuk dat dit wordt gevonden voordat het in een afvalbak verdwijnt." De Lange probeerde het werk nog te kopen. "Ik vind het moeilijk in te schatten hoeveel het precies waard is", zegt museumdirecteur De Lange. "Het lijkt een zeefdruk, dus mogelijk is het enkele honderden euro's waard."

Veel te weinig

Ondertussen is Julien dolblij. "Hoe bestaat het dat zo'n kunstwerk daar ligt? Hij is echt. Mijn moeder maakt ook moderne kunst, van klei. Maar ze hoopt dat haar werken nooit bij het oud vuil eindigen."

Over het bod van 100 euro van het Herman Brood Museum hoefde Julien niet lang na te denken. "Veel te weinig natuurlijk. Dan hang ik het liever op in mijn huis. Het verhaal hierachter is veel meer waard dan 100 euro."