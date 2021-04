Bart Nieuwkoop verlaat Feyenoord voor een Belgische promovendus

Bart Nieuwkoop (25) gaat Feyenoord na dit seizoen verlaten. De rechtsback, die een aflopend contract heeft in de Kuip, speelt de komende seizoenen voor het Belgische Royale Union Saint-Gilloise. Die club is gepromoveerd naar het hoogste niveau in België.

Nieuwkoop brak in 2015 als jeugdspeler door in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij debuteerde in oktober van dat jaar in een wedstrijd tegen De Graafschap. In de jaren die volgden werd de Zeeuwse voetballer nooit echt een vaste waarde bij Feyenoord, mede vanwege blessureleed.

Toch won Nieuwkoop wel veel prijzen met de Rotterdamse club. Het absolute hoogtepunt was de landstitel in 2017. De verdediger stond in de basis in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Prachtige momenten

Vorig seizoen werd Nieuwkoop nog uitgeleend aan Willem II, maar in de zomer van vorig jaar keerde hij terug in de Kuip. Het valt de rechtsback zwaar om afscheid te nemen van Feyenoord. "Omdat ik hier zoveel beleefd heb. Bij deze club ben ik uitgegroeid tot de profvoetballer die ik nu ben. Ik heb hier prachtige momenten meegemaakt, zoals het behalen van de landstitel", zegt hij op de officiële website van Feyenoord.

In totaal kwam Nieuwkoop tot 81 officiële wedstrijden voor Feyenoord 1. Met de club won hij vijf prijzen.