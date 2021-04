Excelsior voor ruim zeshonderd toeschouwers langs FC Dordrecht

De thuisploeg, gesteund door 625 supporters, begon sterk aan de wedstrijd tegen de Schapenkoppen. Na 61 seconden lag de 1-0 al in het doel. Elías Már Ómarsson knalde het openingsdoelpunt binnen. Enkele minuten later was het weer raak voor Excelsior. Reuven Niemeijer was de maker van de goal (2-0).

Na dit imponerende begin van Excelsior bleef FC Dordrecht onder druk staan. Zo namen Joël Zwarts, oud-speler van de Dordtenaren, Ómarsson en Siebe Horemans het doel van de bezoekers onder vuur. Rond het halfuur ging de Kralingse storm liggen en kwam FC Dordrecht meer in het spel voor. De gevaarlijkste man van de uitploeg was Jari Schuurman, die tweemaal buiten het zestienmetergebied de bal schoot. Zijn pogingen troffen geen doel.

Nummer 21

Excelsior maakte vlak na de rust een einde aan alle spanning. Op aangeven van Zwarts scoorde Ómarsson in de vijftigste minuut de 3-0. Het was voor de aanvaller zijn 21e goal in de eerste divisie van dit seizoen. Vlak voor het uur was de IJslander dichtbij zijn derde treffer van de avond. Uit een voorzet van Niemeijer haalde hij uit, maar FC Dordrecht-doelman Liam Bossin was bij de les.

Elías Már Ómarsson juicht na de 3-0 bij Excelsior-FC Dordrecht. De tekst gaat verder onder de foto (Bron: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven):

Elías Már Ómarsson viert met het Excelsior-publiek zijn tweede goal tegen FC Dordrecht | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

In het laatste halfuur van de wedstrijd creëerden Excelsior en FC Dordrecht weinig kansen meer. De bezoekers waren in de tweede helft bijna niet gevaarlijk. Thomas Verhaar, invaller bij Excelsior, krulde vlak voor tijd nog een vrije trap net naast. Dehninio Muringen zag bij FC Dordrecht zijn schot nog geblokt worden.

Na deze overwinning blijft FC Dordrecht hekkensluiter met 27 punten in de eerste divisie. Excelsior blijft met nog twee wedstrijden te gaan negende staan met 48 punten.

Excelsior - FC Dordrecht 3-0 (2-0)

2' 1-0 Elías Már Ómarsson

6' 2-0 Reuven Niemeijer

50' 3-0 Elías Már Ómarsson

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Skogen (82' Fischer), Van der Meer, Mendes Moreira; Wieffer, Bruins (82' Baas), Oude Kotte; Niemeijer (75' Verhaar); Ómarsson, Zwarts (66' Matthys)

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Muringen, Koswal (77' Bliek) Aktas, Poll; Schuurman, Silva (68' Baggerman), Jansen (68' Ugur); Suray (68' Musaba), Bannis, Amadin (77' Vicario)