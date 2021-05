Hans de Zeeuw gaat het gesprek met FC Dordrecht-fans aan en hoopt snel op meer duidelijkheid over overname

In een statement liet Supportersvereniging FC Dordrecht dinsdagavond op Facebook weten ontevreden te zijn over de teleurstellende sportieve prestaties en het gebrek aan communicatie en transparantie van de club. Daarom besloot de supportersvereniging om 'afstand te nemen van en het vertrouwen op te zeggen in de huidige beleidsvoering'.

De Zeeuw neemt dit statement serieus. Hij gaat, samen met een aantal leden van de Raad van Commissarissen van FC Dordrecht, zaterdag met de supporters in gesprek. "De intentie is om hieruit te komen en de supporters wat meer duidelijkheid te geven", zegt De Zeeuw, die vertrouwen heeft in het komende gesprek.

De directeur van FC Dordrecht snapt de kritiek van supporters op de sportieve prestaties van de club. "Maar ik zet mijn vraagtekens bij de kritiek over de communicatie", stelt De Zeeuw.

De Zeeuw vindt het pittig dat sommige supporters van FC Dordrecht het vertrouwen in het beleid hebben opgezegd. De algemeen directeur vraagt zich wel af hoe dit 'zo snel en onverwachts heeft kunnen gebeuren'. "Maar ik neem de supporters serieus", benadrukt hij.

Overname

FC Dordrecht is in gesprek met een nieuwe eigenaar. De Zeeuw noemt het 'bullshit' dat die gesprekken met de eigenaar van Fortuna Sittard zouden zijn. Beide clubs hebben een samenwerkingsverband. "Het is een Turkse investeerder, maar het heeft niets met Fortuna te maken. We hebben gemeld dat we op 11 mei met alle stakeholders hierover in gesprek zouden gaan, ook met de supportersvereniging", zegt De Zeeuw, die verwacht binnen een maand eruit te zijn met de nieuwe eigenaar. Dan hoopt hij ook een zogeheten 'go' te hebben.

Ondanks de kritiek van een aantal FC Dordrecht-supporters, blijft De Zeeuw algemeen directeur van de club. "Honderd procent! De enige die me kan sturen, dat is de Raad van Commissarissen. Als er écht een goed plan zou zijn - dat heb ik altijd gezegd - dan ben ik altijd bereid om op te stappen. Maar ik moet eerst nog maar zien hoe dat plan eruit ziet, want ik heb daar weinig vertrouwen in", benadrukt De Zeeuw.