Excelsior-fans eindelijk weer naar hun eigen stadion: 'Het voelt als Bevrijdingsdag'

Zo ook Dylan Metselaar, secretaris van supportersvereniging Pro Excelsior. Hoewel dit seizoen van Excelsior in de eerste divisie niet lekker is gelopen, verheugde hij zich om weer naar Woudestein te gaan. "In maart 2020 stond ik voor het laatst op de Robin van Persie-tribune. We hebben hier zo lang op gewacht", blikt Metselaar terug.

Kijk hieronder naar de reportage van Excelsior-fans die weer naar het stadion mochten voor de derby tegen FC Dordrecht. De tekst gaat verder onder de video:

De eerste supporters van Excelsior staan al ruim voordat de poorten open gaan bij het stadion. "Het voelt als Bevrijdingsdag", zegt een fan in een voormalig geel uit-shirt van de Kralingers. Een andere supporter spreekt 'van een hoop gedoe vooraf'. Supporters en pers moesten, net als spelers, staf en ander clubpersoneel, voor het duel met FC Dordrecht namelijk negatief getest zijn op het coronavirus om het stadion in te mogen.

'Alsof het de derby tegen Sparta is'

Vooral de beleving hebben de Excelsior-supporters gemist. "Zo heb ik er weer zin in om het clublied te zingen als we gewonnen of gescoord hebben", vertelt een jonge supporter.

Metselaar is vooral blij als een kind: "Het voelt alsof we vandaag de derby tegen Sparta spelen, maar het draait nergens meer om bij Excelsior. Dat omschrijft wel het blije gevoel dat je hier weer heen mag."