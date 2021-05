Het weer van vandaag: de zon komt weer even tevoorschijn!

Morgen komt er nauwelijks verandering in het huidige weer. Er zijn dan ook perioden met zon en het blijft droog. Langs de kust schijnt de zon volop. Bij een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind wordt het 11 of 12 graden.

Af en toe zon

Maandag is een overgangsdag naar wisselvallig en blijvend koel weer. Op dinsdag valt er flink wat regen en staat er veel wind met kans op zware windstoten. Verder is er vanaf woensdag af en toe zon en vallen er geregeld verspreid over de regio buien. In de middag wordt het slechts 10 tot 12 graden.

Tussen 1 en 10 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,8 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 16,9 mm neerslag.