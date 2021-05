Plannen zonnepark Heinenoord weer even op de plank na protest bewoners

De plannen voor het omstreden zonnepark Heinenoord zijn even op pauze gezet. Dat laat de gemeente Hoeksche Waard weten. Wethouder Piet van Leenen besloot een 'pas op de plaats' te maken. De komende tijd worden inwoners betrokken bij de plannen voor het zonnepark. Ze klaagden eerder over het feit dat ze geen inspraak hadden gehad in het project.

Het project en de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden gepauzeerd na protesten van bewoners. Die waren namelijk tot eind vorig jaar niet op de hoogte van het feit dat er een zonnepark gebouwd zou worden langs de Oude Maas. In eerste instantie was er alleen sprake van windmolens, een natuurbegraafplaats en een nieuw bos, om de gekapte bomen te compenseren.

Bewoners hielden een enquête onder de inwoners van Heinenoord. Daar kwam uit dat de kwaliteit en de hoeveelheid van de informatie over de komst van de windmolens en het zonnepark 'tekortschieten'. De enquête die door mede-initiatiefnemer van het windpark Eneco is afgenomen, heeft volgens de bewoners niet genoeg inwoners bereikt. "Groot bezwaar op deze enquête door de invullers daarvan was dat er geen ruimte was om echt een mening te geven, veroorzaakt door het sturende karakter van de vragen", zegt wethouder Van Leenen.

'Betrek ons'

De wethouder laat weten de bewoners gehoord te hebben. “Ik had de afgelopen tijd verschillende gesprekken met bewoners over de ontwikkelingen in het gebied. Ook heb ik de uitslag van de enquête tot me genomen. Ik heb veel waardering voor de aanpak en opzet van de enquête. Eigenlijk was in alle gesprekken de belangrijkste boodschap: ‘Betrek ons, het gaat om onze woonomgeving’. En dat gaan we de komende tijd doen.”

Voor de zomer organiseert de gemeente een bijeenkomst voor de inwoners van Heinenoord en andere betrokkenen. Dan wordt er gepraat over de ontwikkelingen.

Bomenkerkhof

Eerder was er ook flink wat te doen over de 1014 bomen die gekapt moesten worden voor Windmolenpark Oude Maas. Er was onder andere een protestactie met een 'bomenkerkhof', waarbij iemand kruizen had geplaatst van de bomen die weg moesten. In februari dit jaar werd besloten dat de bomenkap gewoon door mag gaan.

In 2017 werd er groen licht gegeven voor vijf windmolens. Barendrecht, aan de overkant van de Oude Maas, liet toen echter weten de 187 meter hoge turbines niet te zien zitten.