Aangepaste auto voor zieke juf Kelsey komt er: meer dan 16 duizend euro ingezameld

In iets meer dan een maand tijd is er 16 duizend euro ingezameld voor Kelsey Oole. De juf van basisschool de Klipper in Berkel en Rodenrijs heeft reuma en daardoor veel pijn. De basisschool was een crowdfundactie gestart voor een aangepaste auto, zodat Kelsey pijnvrij naar school kan komen.

"Ik had wel verwacht dat we een heel eind zouden komen", vertelt initiatiefneemster van de actie Sanne Portegies. "Je hoopt dat je het hele bedrag haalt, maar het gaat niet om een paar tientjes. 16.010 euro is een ontzettend groot bedrag. Ik ben dan ook supertrots en dankbaar dat het is gelukt, en dat in die korte tijd."

Dat het doelbedrag in iets meer dan een maand behaald is, had ze absoluut niet verwacht. "De teller stond al een paar dagen stil", legt ze uit. "Iemand heeft in één keer het resterende bedrag gedoneerd. Heel gaaf!" Sanne kreeg vrijdagavond een screenshot van een collega en kon gewoon bijna niet geloven dat het gelúkt was. "We zijn er gewoon, echt supergaaf!"

De gulle gever, die om precies te zijn een bedrag van 549 euro heeft neergelegd, wil graag anoniem blijven, maar is wel bekend bij Sanne. "Ik heb met diegene contact opgenomen om hem te bedanken, want wát een bedrag... Ik heb gevraagd of ik de naam bekend mag maken, want Kelsey wil de persoon graag persoonlijk bedanken. De gever zei Kelsey heel goed te kennen, maar toch graag anoniem te willen blijven. Dus dat respecteer ik."

Kelsey zelf is gelijk op de hoogte gesteld van het behalen van het bedrag. "Heel bijzonder vond ze het, ze was echt sprakeloos." Samen hebben ze een berichtje gestuurd naar de meer dan 400 donateurs. "Daarin hebben we ze heel erg bedankt voor de steun, de lieve woorden, het delen van de actie en de donaties; daar zijn we ze enorm dankbaar voor!"

'Heel bijzonder'

In totaal hebben 417 mensen geld gedoneerd voor de auto. "Je verwacht ergens dat de bekenden en vrienden wat doneren, maar er waren zoveel mensen die we niet kenden, die tóch wat hebben ingelegd. Die hadden het via via gehoord, of via Rijnmond. Heel bijzonder dat mensen waar we geen banden mee hebben, toch een bedrag storten."

De aangepaste auto moet nog uitgezocht worden, maar volgens Sanne gaat het voertuig heel veel voor Kelsey betekenen. "Daarmee kan ze op de lange termijn haar onafhankelijkheid behouden. En ze kan met haar reuma wel werken, maar op deze manier kan ze haar dag goed beginnen. Dan kan ze zonder pijn op school aankomen."

Op 8-jarige leeftijd begonnen Kelseys benen, armen en handen te vergroeien. Ondanks de vele operaties en pijn staat ze toch dagelijks voor de klas in Berkel en Rodenrijs. De school wilde daarom iets terug doen voor haar tomeloze inzet. De auto zou er een worden waarin Kelsey haar rolstoel makkelijk mee kan nemen. Ook zou hij stoel- en stuurverwarming hebben voor haar gewrichten.