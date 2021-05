Kamervragen over Rotterdamse woontorens Lee Towers: Is dat wel sociale huur?

Met huurprijzen tussen de 850 en 1300 euro per maand vraagt de SP zich af of de gemeente Rotterdam de appartementen in de Lee Towers bij het Marconiplein wel mag meetellen als sociale huurwoningen. De partij heeft hierover vragen gesteld in de Tweede Kamer.

De huurprijzen liggen namelijk boven de sociale-huurgrens van (dit jaar) 752,33 euro per maand.

Verkeerd beeld

Ook over het nieuwbouwproject Our Domain bij de Blaak en de Startmotor bij het Zuidplein heeft de SP vragen gesteld. De huren zouden daar namelijk ook boven de sociale huurgrens liggen. Volgens Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, die bijval krijgt van brancheorganisatie Aedes, horen de studentenwoningen dan ook niet in de categorie sociale huur.

Beckerman stelt dat het gemeentebestuur 2070 woningen 'ten onrechte' optelt bij de sociale voorraad. Daardoor ontstaat er volgens haar een verkeerd beeld: Rotterdam zou niet zoveel sociale huurwoningen produceren als de gemeente beweert. Volgens Beckerman heeft de stad als doel 900 sociale huurwoningen per jaar te bouwen. "Bent u er voorts van op de hoogte dat de vier grote Rotterdamse woningcorporaties sinds 2018 slechts 305 sociale huurwoningen hebben gebouwd en opgeleverd? Vindt u dat er de afgelopen twee jaar in de sociale bouwsector in Rotterdam sprake is geweest van een wanverhouding tussen het aandeel van projectontwikkelaars en dat van de woningcorporaties?", vraagt Beckerman aan demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eerder werden er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland vragen gesteld over de Lee Towers. Volgens het provinciebestuur 'houdt Rotterdam zich vooralsnog aan de eerder afgesproken definitie van woningen in de sociale voorraad'.