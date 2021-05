Versoepelingen uitgesteld: onder meer Blijdorp en Stedelijk Museum Schiedam langer gesloten

Het demissionaire kabinet zegt te 'zien dat de cijfers over de piek heen raken' maar ook dat 'de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten'. De druk op de ic's en bezetting van de ziekenhuizen zijn nog te hoog, schrijft het kabinet.

Dat betekent dat bijvoorbeeld Diergaarde Blijdorp op 11 mei níet open mag. Ook musea als het Stedelijk Museum Schiedam mogen nog niet open.

Wanneer er wél verder versoepeld kan gaan worden, is nog niet bekend. Het geplande Catshuisoverleg van zondag wordt verschoven naar volgend weekend. Ook de persconferentie is uitgesteld.

Testdag in Diergaarde Blijdorp

Vrijdag was er in Diergaarde Blijdorp nog een testdag voor abonnementhouders. Blijdorp ging voor één dag open, omdat 'de overheid bij een aantal testlocaties wil onderzoeken of het proces van toegang met een negatieve coronatest werkt', schreef de diergaarde op haar website. De testdag was geen onderdeel van de fieldlabevenementen waar het gedrag van mensen onderzocht wordt. Om de diergaarde in te mogen, moest je een coronatest laten doen via testenvoortoegang.nl. De vreugde bij bezoekers was er niet minder om: "We hebben heel heel heel lang moeten wachten."