Feyenoord-supporter brengt dichtbundel uit over zijn favoriete club: 'Poëzie en voetbal zijn pure passie'

Boninsegna dicht onder andere over de bijzondere 6-2 overwinning van Feyenoord op Ajax van twee seizoenen geleden. Deze legendarische winst van de Rotterdammers is daarmee ook de titel van de dichtbundel geworden. "De titel gaat over de verbazing en de blijdschap bij deze overwinning, dat dit ooit is gebeurd. Ik was erbij. Dit blijft leuk", legt Boninsegna uit.

Kijk hieronder naar de reportage over de nieuwe dichtbundel over Feyenoord. De tekst gaat verder onder de video.

Buiten deze welbekende 6-2 - de naam van Ajax komt niet in het gedicht voor - heeft Boninsegna ook gedichten geschreven over minder leuke momenten uit de clubgeschiedenis. Bijvoorbeeld de razzia die in De Kuip plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder staan er gedichten in over bijzondere Europese wedstrijden van Feyenoord, zoals tegen Juventus in de Champions League van 1997/1998 en de confrontatie tegen Borussia Mönchengladbach in de kwartfinale van de Europa Cup II van 1995/1996.

Volgens Boninsegna kunnen voetbalclubs gerust dichters omarmen. "Je hebt stads-, gemeente- en zelfs provinciedichters. Of neem de Dichter des Vaderlands. Ik zou zeggen: kom maar op met de poëzie in het voetbal!"

'De meest onmogelijke dingen'

Volgens de poëet kunnen supporters van Feyenoord de meest onmogelijke dingen meemaken: "Je wordt eens kampioen of je wint de UEFA Cup, maar opeens is het seizoen erna helemaal niets meer. Je vraagt je dan af hoe dat kan."

"Feyenoord is net als poëzie. Het zit vol emotie en verdriet. Alle emoties heb je in poëzie zitten. Dat heb je ook bij voetbal. Voor mij zijn poëzie en voetbal hetzelfde: het is pure passie!", vertelt Boninsegna enthousiast.

De dichtbundel 6 Motherfucking 2 is sinds zaterdag overal te koop.