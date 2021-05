Blijdorp verrast door versoepelingen die niet doorgaan: 'Heel jammer'

"Heel jammer", reageert Raymond Kok, woordvoerder van de diergaarde. "Ik denk dat dat voor alle parken wel geldt. Het nieuws komt ook een beetje als een verrassing. We dachten dat, omdat het op de routekaart stond, het dus wel door zou gaan. We respecteren de beslissing, maar het is heel jammer."

Vrijdag was er een testdag in Diergaarde Blijdorp: met vaste looproutes, mondkapjes en een negatieve coronatest mochten 4 duizend abonnementhouders even sfeer proeven in de dierentuin. Met de testdag werd onder meer gekeken naar de effectiviteit van toegang krijgen op basis van een negatieve coronatest. "Uit die testdag zijn dingen gekomen die we wilden aanpassen; we zijn hard bezig met de voorbereidingen en eigenlijk zo goed als klaar om weer open te gaan op 11 mei."

'Heel heel lang wachten'

Het wrange is dat zowel de diergaarde als de abonnementhouders vrijdag even hebben kunnen proeven van éindelijk weer naar de dierentuin gaan én een dierentuin vol mensen. "Mensen waren heel tevreden over hoe we het geregeld hadden", heeft Kok van bezoekers gehoord. En bovenal: ze waren heel erg blij om na al die tijd weer in de dierentuin rond te mogen lopen. "We hebben heel heel heel heel lang moeten wachten", liet een zeer jonge bezoeker enthousiast weten.

Bezoekers mogen voor één dag weer rondlopen in Blijdorp | Foto: Rijnmond

"Wij denken dat we veilig open kunnen", vertelt Kok. "Dat hebben we vorige zomer ook wel bewezen." Daarbij is het openen van de dierentuin ook niet van het ene op het andere moment geregeld. "We hebben ook tijd nodig om op te starten. We moeten personeel inhuren bijvoorbeeld. Je kan niet bedenken: 'We gaan morgen open." Er moeten wel mensen bij de poort staan; er is tijd nodig om voor te bereiden." Voor nu zit er niets anders op dan wachten. "We respecteren de situatie, hopen dat we snel weer open mogen en wachten in de tussentijd af. Het is niet anders, gezondheid gaat voor alles."

Hoop

Niet alleen Diergaarde Blijdorp, ook musea, sportscholen en attractieparken mogen op 11 mei niet open. Dat betekent dat onder meer het Boijmans van Beuningen en het Dordrechts Museum de deuren niet mogen openen. Deze musea waren niet bereikbaar voor een reactie.

Voor de Euromast verandert er overigens niets. Het is een zogenoemde binnendoorstroomlocatie; de opening daarvan staat momenteel op 26 mei gepland. "En daar hopen we nog steeds op", laat directrice Souad el Hamdaoui weten. Op de 26e mogen er weer tickets verkocht worden, mogen mensen de lift weer naar boven nemen en mag het restaurant beperkt open. is de verwachting.