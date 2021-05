Yvonne besloot spontaan een woonboot naast het Eiland van Brienenoord te kopen: 'En nu heb ik het mooiste uitzicht van Rotterdam'

"Ik kan wel ergens een huis van één miljoen laten neerzetten, maar dan heb ik dit uitzicht niet", zo begint Yvonne wanneer ze de achterkant van haar woonboot laat zien. Enige tijd geleden raakte zij en haar man aan de praat met de vorige bewoner van de boot die uitlegde dat hij de boot ging verkopen. "Toen dachten we, de dood of de gladiolen, we gaan er gewoon voor en kopen deze boot."

Werk voor de deur

Het betekent wel dat de werkzaamheden aan het eiland vlak voor de deur van Yvonne plaatsvinden. Op het moment dat we haar spreken wordt zelfs de oude brug aan het Zuiddiepje, bekend bij elke gebruiker van het eiland, weggehaald. "Natuurlijk is het soms wat minder prettig. Maar als je ziet wat je er voor terug gaat krijgen, kan ik alleen maar tevreden zijn. Ik kijk hier uit op de getijdenoevers en zie sinds kort vogels daar op af komen die ik nog nooit heb gezien."

Dat die natuur meer ruimte krijgt ziet Yvonne dan ook als een positief iets. "Ik krijg er straks een nog mooiere achtertuin voor terug", zegt ze lachend. "Je ziet gewoon alle veranderingen. Er moeten ook nieuwe vissoorten aangetrokken worden en je ziet verderop bomen die met het eb en vloed het ene moment in het water staan en dan weer niet. Het maakt het allemaal nog mooier en dat was het al, want ik maak meerdere malen per dag een wandeling met de hond om zo even de natuur in te gaan."

Niet weg

Voorlopig denkt Yvonne er dan ook niet aan om te vertrekken van de boot. Zelfs al is er nog even wat lichte overlast van het werkverkeer. "Ook omdat het dus nog mooier wordt en ik hoop dat daarmee ook de overlast die we af en toe van jongeren hier hadden ook afneemt. Maar het moet nu eenmaal eerst een puinhoop zijn voordat iets mooier wordt, dus ik ga me er niet aan ergeren en blijf hier voorlopig lekker zitten."

De komende tijd plaatst Rijnmond wekelijks updates vanaf het Eiland van Brienenoord met verhalen van bewoners, gebruikers en andere mensen die betrokken zijn bij de transformatie van het eiland in de rivier bij Rotterdam. Vanaf 1 mei wordt er op Rijnmond ook driemaal een maandelijks TV-journaal uitgezonden. De eerste uitzending is vandaag om 17:15 en wordt daarna elk uur herhaald.