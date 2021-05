Anita bedankt redder: 'Uw ingrijpen heeft het leven van mijn vriend gered'

De vriend van Anita was donderdag rond 18:00 uur aan het hardlopen over het fietspad naast de Baljuwlaan in Spijkenisse. Ter hoogte van de ijsbaan werd hij onwel en viel hij in de sloot. Een voorbijganger redde zijn leven.

Het briefje van Anita op de plek des onheils | Foto: Rijnmond

Alleen is de vraag wíe degene is die de vriend van Anita heeft gered, want dat weet ze namelijk niet. Daarom is vrijdag op de plek des onheils een briefje opgehangen: "Lief medemens, hartelijk dank voor de hulp die u gisteren rond 18:00 uur aan mijn vriend geboden heeft", schrijft Anita. "U bent een held!"

"Uw actieve ingrijpen of uw reanimatie hebben zijn leven gered. Hij maakt het goed en heeft alleen last van het binnengekregen slootwater. Duizendmaal dank! Liefs Anita." Of ze met haar briefje de redder in nood inmiddels heeft gevonden, is niet duidelijk.