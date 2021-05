Songfestival delegation hosts: van teststraat tot tribune

Dit zijn niet zomaar mensen. Om bij dit selecte gezelschap vrijwilligers te horen moest je eerst drie sollicitatierondes door komen. "Een brief schrijven, een YouTube filmpje maken en uiteindelijk persoonlijk vertellen waarom je dit zo graag wil", vertelt Soesma Malaha, host voor Ierland. De hosts waren vorig jaar al gekozen, toen het Songfestival een jaar uitgesteld werd mochten de uitverkorenen hun plekje behouden.

'Ik vind het fantastisch om te organiseren en te plannen'

Hun rol is duidelijk: zorgen dat het 'hun' land aan niks ontbreekt. Dit betekent voor iedere host iets anders en er is veel vrijheid om initiatief te nemen. Zo stuurde Juri Lalajants eerder al een voorstelvideo naar de delegatie van Letland, het land waar hij verantwoordelijk voor is. Maar hij heeft nog een andere verrassing voorbereid. "We hebben Letse conservatoriumstudenten benaderd om te vragen of ze het Letse liedje wilden coveren in hun eigen stijl, hierachter gaan we videoboodschappen plakken om de Letse inzending, Samantha Tina succes te wensen."

Ook het meenemen naar de teststraat, zorgen dat iedereen op tijd in de bus zit en meekijken achter de schermen tijdens optredens behoort tot de taken van een delegation host. Het is een rol die Juri op het lijf geschreven is. "Ik vind het fantastisch om te organiseren en te plannen. Maar ik ben ook groot fan van het Songfestival", vertelt hij terwijl hij zijn telefoon uit zijn zak haalt, op zijn hoesje prijkt het Eurovision logo en de Letse vlag.

Een flinke verantwoordelijkheid

Veel hosts hebben een connectie met het land dat ze begeleiden. Juri spreekt bijvoorbeeld Russisch, de taal die ook in Letland gesproken wordt. Maar ook Yael Shimon heeft een bijzondere band met het land dat zij host: Israël. "Mijn ouders zijn beiden Israëlisch, ik sprak eerder Hebreeuws dan Nederlands. Het is dus echt onderdeel van mijn identiteit. Ik vind het echt super leuk dat ik Israël mag begeleiden."

Het is een flinke verantwoordelijkheid. Een delegatie bestaat vaak uit meer dan tien mensen: de artiest(en), coaches, woordvoerders maar ook make-upartist worden meegenomen. "Ik neem het erg serieus", zegt Yael. "Ik vind het leuk, maar ik vind het ook belangrijk dat het goed en veilig verloopt." Om ervoor te zorgen dat ze klaargestoomd zijn voordat hun delegatie aankomt volgt op 2 mei een opleidingsdag in Ahoy, daarna kan het aftellen echt beginnen.