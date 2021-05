Neptunus-coach Ronald Jaarsma met 'sterkste team dat ik in de afgelopen vijf jaar heb mogen coachen' begonnen aan nieuw seizoen

Een op papier perfecte start van de competitie dus voor Neptunus, in de hoofdklasse die vanwege de coronacrisis iets later begon dan normaal. "Ik heb de afgelopen weken wel lopen vloeken met al die kou en regen", lacht coach Ronald Jaarsma. "Vorig jaar zaten we rond deze tijd in een korte broek, nu mag je wat doen en is het zulk weer... Maar goed, beter dat we op het veld staan. Iedereen was hier aan toe."

Neptunus heeft door de coronacrisis nog wel te maken met allerlei beperkingen. Zo moeten alle spelers van het eerste team zich twee keer per week laten testen. Daardoor moeten alle overige teams van Neptunus naar de kleedkamers aan de andere kant van het stadion verkassen, omdat ze niet in de buurt van het eerste mogen komen. "Het gebruik van interne trainingsruimtes is nu ook exclusief voor ons", vertelt Jaarsma. "Dat is natuurlijk noodzaak en vergt wel even wat flexibiliteit, maar dat gaat tot nu toe aan alle kanten goed."

Kampioen worden

Ondanks de beperkingen is het doel voor Neptunus dit seizoen niet anders dan anders: kampioen worden. Iets dat de afgelopen twee jaar niet lukte. In 2019 moesten de Rotterdammers hun meerdere erkennen in concurrent L & D Amsterdam. Vorig jaar stond Neptunus wederom tegenover Amsterdam in de Holland Series, maar die werden vanwege de coronacrisis stilgelegd. De KNBSB besloot uiteindelijk geen kampioen te benoemen.

"In mijn ogen heb ik het sterkste team dat ik in de afgelopen vijf jaar heb mogen coachen", vervolgt Jaarsma. "Normaal gesproken heb je een eerste line-up met een aantal jongens die roteren. Nu heb ik twaalf veldspelers die alle twaalf alle wedstrijden kunnen spelen in de startende basis. Reden genoeg om elkaar scherp te houden en voor mij om 's nachts wakker te liggen over welke line-up ik ga gebruiken.

Bernadina

Een van die kandidaten voor de eerste line-up van coach Jaarsma is Roger Bernadina, die dit seizoen terugkeert bij Neptunus. De afgelopen vijftien jaar speelde de inmiddels 36-jarige Bernadina onder meer 548 wedstrijden in de Major League Baseball in de Verenigde Staten. Vanwege de coronacrisis is hij nu terug in Nederland.

"Het voelt goed om hier terug te zijn", vertelt Bernadina. "Met de omstandigheden was het nu het moment om even een paar jaartjes rust te pakken en hier terug te komen. Hopelijk kan ik hier ook wat langer blijven. Het hangt natuurlijk ook af van hoe ik me lichamelijk voel, maar ik hoop nog wel een paar jaartjes te spelen. Eerst maar even de focus op dit jaar."

Jaarsma is behoorlijk content met de komst van Bernadina: "Hij doet het in mijn ogen boven verwachting qua mentaliteit. Hij werkt hard, is elke training ruim op tijd en doet zijn ding. Meestal zijn dat de problemen die we uit het verleden kennen met de echte profs. Dat die toch minder gemotiveerd zijn omdat hier geen 30 duizend man op de tribune zitten, maar misschien 1500. Maar zelfs nu er geen publiek zit merk ik dat gebrek aan motivatie bij Roger totaal niet."

"Ik hou van het spelletje, daarom ben ik hier", vult Bernadina aan. "Ik wil het team helpen kampioen te worden, dat is het belangrijkste."

Olympische Spelen

En als dat doel is behaald heeft Bernadina nog een tweede droom voor dit jaar: de Olympische Spelen in Tokio. Een toernooi dat hij in 2008, toen het voorlopig voor het laatst op het olympische programma stond, bewust liet lopen. "Ik speelde toen in de Amerikaanse Minor League en dacht dat het voor mijn kansen om naar de Major League te gaan beter was om niet naar de Spelen te gaan."

Deze zomer keert honkbal, waarschijnlijk eenmalig, terug op het olympische programma. Maar dan moet Nederland zich nog wel "even" plaatsen. Aan het kwalificatietoernooi in juni doen sterke landen als Taiwan, Australië en China mee. Aangevuld met twee toplanden uit Zuid-Amerika. Bernadina: "We spelen tegen hele goede landen, het is een uitdaging. Uiteindelijk wil elke sporter een keer de Spelen bereiken. Hopelijk kunnen we ons kwalificeren, dan komt er iets moois uit."