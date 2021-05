Ben Bruins juicht nog één keer voor 'beste speler die Excelsior ooit gehad heeft'

Ben Bruins heeft zoon Luigi in binnen- en buitenland op de voet gevolgd. De onvoorwaardelijke Excelsior-supporter is erg te spreken over zijn zoon, die ook nog eens bij zijn favoriete club speelt: "Er zal wel een bepaalde vorm van Chauvinisme inzitten, maar ik blijf het zeggen: Het is de allerbeste speler die Excelsior ooit gehad heeft."

Even terug naar vrijdagavond. Dan is al duidelijk dat er de komende weken naar alle waarschijnlijkheid geen fans meer welkom zijn bij wedstrijden in de eredivisie en het zou zomaar kunnen dat dit ook in de Keuken Kampioen Divisie het geval is. Dit zou betekenen dat Ben vrijdag voor het allerlaatst naar Luigi gaat kijken in het Van Donge en De Roo stadion. En dat vindt Ben best spannend: "Dat gaat steeds meer kriebelen. Hoe vaker je die vraag krijgt, hoe meer het je gaat doen."

Tekst gaat verder onder de video.

Excelsior wint uiteindelijk overtuigend met 3-0 van FC Dordrecht. Luigi Bruins wordt in de 82ste minuut gewisseld onder luid geklap en gejuich van de Excelsior-aanhang. Luigi blikt na de wedstrijd terug op maandenlang spelen zonder publiek en zijn grootste fan, Ben: "Als je naar de club gaat doe je gewoon je werk, dan doe je waar je als kleine jongen plezier in hebt gehad en nog steeds hebt. Dat verandert dus niks. Maar het is leuker en fijner als de mensen waar je voor speelt er bij kunnen zijn."

Bij Ben begint het afscheid dan steeds meer door te dringen: "Hoe meer mensen erover praten, hoe meer het me doet. Het is de laatste wedstrijd dat ik hem zie in een Excelsior-shirt. Dat doet me wat."