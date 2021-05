‘Let naast dure hoogbouw ook eens op de onderkant van de samenleving’

Professor Casper van Eijck neemt eens in de zoveel tijd het interviewprogramma ‘De Verdieping’ voor zijn rekening. Deze keer heeft hij presentator en maatschappelijk werker Sander de Kramer te gast. Een uur is eigenlijk te kort.

Hoogbouw vs. armoede

De Kramer is al ruim honderd keer in Afrika geweest waar hij probeert zijn steentje bij te dragen aan een eerlijker en vooral geweldlozer leven voor de lokale bevolking. Maar ook binnen de stadsgrenzen van Rotterdam is hij begaan met inwoners die het minder goed hebben. “Al die dure hoogbouwprojecten zijn mooi, maar heb ook oog voor de armoede in de stad. Mensen die bungelen aan de onderkant van de samenleving”.

Westerse bril

Alle onderwerpen komen voorbij in het gesprek tussen Casper en Sander. Casper opperde zelfs dat Sander de politiek in moest en zich actief moest gaan bemoeien met ontwikkelingssamenwerking. “Wat heel vaak verkeerd gaat bij (goedbedoelde) ontwikkelingssamenwerking is dat er nooit aan de lokale bevolking gevraagd wordt wat zíj nou nodig hebben. De ‘westerse bril’ mag best vaker afgezet worden”, zo vertelt Sander in de uitzending.

Professor Casper van Eijck is in het dagelijks leven chirurg in het Erasmus MC Rotterdam. Ook zamelt hij geld in met ‘Support Casper’ voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Met enige regelmaat maakt vaste presentator Ruud de Boer met liefde plaats voor Van Eijck in ‘De Verdieping’.

Maak kans op de boekjes die Sander geschreven heeft en die je op de foto ziet! Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl .

In ‘De Verdieping’ nemen we de tijd voor een langer gesprek met bekende en onbekende, maar altijd bijzondere regiogenoten. Luister naar de uitzending door op deze pagina de foto te swipen. ‘De Verdieping’ hoor je iedere vrijdagavond om 18:00 uur en 24/7 via de podcast ‘De Verdieping met Ruud de Boer’. Klik hieronder op jouw platform: