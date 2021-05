Op de A20 bij Rotterdam is zaterdagmiddag een ongeluk gebeurd waarbij elf auto's zijn betrokken. Er zijn geen zwaargewonden gevallen, wel moesten vijfentwintig mensen nagekeken worden door de hulpdiensten. Twee daarvan zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Rotterdam-Noord in de richting van Gouda. Er ontstond een lange file, omdat er nog maar één rijstrook open was. Inmiddels is de weg vrijgegeven.