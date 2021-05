Veiling van unieke shirts voor oud-Feyenoorder Fred Zwang levert meer dan 50.000 euro op

"Ongekend. Dit had ik vooraf niet gedacht", vertelt initiatiefnemer Coen Scheurwater. Hij haalde met de Zwijndrechtse voetbalvereniging VVGZ 53.800 euro op voor de ongeneeslijk zieke voormalig Feyenoord-verzorger Fred Zwang. Het bedrag werd bij elkaar verzameld via een online veiling met unieke voetbalshirts.

"Ik ben heel blij en trots. We weten waar we het voor gedaan hebben", vervolgt Scheurwater. "We waren heel goed voorbereid, het liep op rolletjes vandaag." Tijdens de veiling konden mensen onder meer bieden op het Barcelona-shirt van Frenkie de Jong met handtekeningen van alle spelers, inclusief Lionel Messi, het tenue van Krasnodar met de naam van oud-Feyenoorder Tonny Vilhena in het Russisch op de rug, of een gedragen en deels gescheurd shirt van Bruno Martins Indi uit zijn tijd bij Stoke City.

"Er werd echt goed geboden. En de loterij (waarmee mensen onder meer Feyenoord-shirts en een vip-arrangement in De Kuip voor het komende seizoen konden winnen) is ook nog heel hard gegaan. We hebben vandaag nog ruim tweehonderd loten verkocht dus dat kwam op 906 in totaal."

Emotioneel moment

Ook Fred Zwang zelf reageerde zaterdag verheugd op de bij elkaar verzamelde ruim 50.000 euro. "Zijn broer was er de hele middag bij, hij vertelde dat Fred het fantastisch vond", aldus Scheurwater. "Dat zorgde wel voor een blij en emotioneel moment. Ik begreep ook dat zijn gezin en naaste familie de hele middag hebben zitten kijken, dat geeft wel een goed gevoel."

Het geld gaat nu naar het hersentumorcentrum Erasmus MC, Support Casper en Roparunteam Albert Schweitzer ziekenhuis. "Iedere euro wordt zoveel mogelijk gestopt in onderzoek naar hersentumoren. En dat was ook de wens van Fred."

Tweede veiling

En mogelijk blijft het niet bij de ruim 50.000 euro van nu. "We gaan nog door, want we hebben meer shirts binnen gekregen dan we konden verwerken. Eigenlijk zijn we een soort slachtoffer geworden van ons eigen succes, in de goede zin van het woord", lacht Scheurwater. "We gaan deze maand gebruiken om alles netjes af te wikkelen en ervoor te zorgen dat de prijzen bij de winnaars terecht komen. Begin juni gaan we dan eens verder kijken. De kans is groot dat er nog een tweede veiling komt."